OpenAI tung mô hình GPT-5, trình độ ngang tiến sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

OpenAI tung mô hình GPT-5, trình độ ngang tiến sĩ

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Không chỉ mạnh hơn trong giao tiếp, GPT-5 còn được nâng cấp toàn diện về lập trình và hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến y tế.

Theo đài CBS News, OpenAI vừa chính thức trình làng ChatGPT-5, phiên bản chatbot AI được giới thiệu là “thông minh, nhanh và hữu ích nhất từ trước đến nay”.

CEO Sam Altman ví GPT-5 như một chuyên gia ở trình độ tiến sĩ, với khả năng xử lý thông tin chính xác hơn, giảm đáng kể tình trạng “ảo tưởng” và thể hiện năng lực viết mạch lạc hơn khi soạn email, báo cáo hay các nội dung phức tạp.

Không chỉ mạnh hơn trong giao tiếp, GPT-5 còn được nâng cấp toàn diện về lập trình và hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến y tế.

So với thế hệ trước, GPT-5 có tốc độ phản hồi nhanh hơn và độ chính xác cao hơn rõ rệt. Theo OpenAI, các câu trả lời từ GPT-5 giảm khoảng 45% lỗi so với GPT-4o và 80% so với mô hình OpenAI o3.

Điều này giúp người dùng vừa có được khả năng lập luận chuyên sâu khi cần vừa không phải chờ đợi lâu để nhận kết quả.

Ngay cả phong cách trò chuyện của GPT-5 cũng được tinh chỉnh để “bớt tâng bốc” và hạn chế sử dụng emoji không cần thiết, tạo cảm giác tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

OpenAI tung mô hình GPT-5, trình độ ngang tiến sĩ- Ảnh 1.

Người dùng Việt đã có thể sử dụng GPT-5

Một điểm nhấn khác là khả năng lập trình, được Altman gọi là “siêu năng lực” của GPT-5. Trong buổi trình diễn, ông đã yêu cầu chatbot tạo một mô hình ngôn ngữ lớn hoàn toàn mới chỉ trong chưa đầy 5 phút, điều mà ông cho rằng là “không thể tưởng tượng được ở bất kỳ thời điểm nào trước đây".

Với năng lực này, OpenAI tin rằng công nghệ sẽ thúc đẩy nhu cầu phần mềm và tạo thêm cơ hội việc làm cho lập trình viên, thay vì thay thế họ.

GPT-5 cũng chứng tỏ sức mạnh trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, với khả năng phân tích, cảnh báo vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và giải thích kết quả xét nghiệm y khoa. Tuy nhiên, OpenAI nhấn mạnh công cụ này không nhằm thay thế ý kiến chuyên môn của bác sĩ.

Điểm đặc biệt là OpenAI sẽ cho phép người dùng toàn cầu truy cập GPT-5 miễn phí, kèm phiên bản GPT-5 mini để đảm bảo tốc độ khi hết giới hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, công ty cung cấp các gói trả phí như Plus, Pro và các giải pháp dành cho nhóm, doanh nghiệp hoặc trường học.

Ông Altman cho biết quyết định mở quyền truy cập rộng rãi là cách cụ thể để hiện thực hóa sứ mệnh “đưa AI phục vụ lợi ích cho toàn nhân loại".

Trước đó, OpenAI cũng chính thức giới thiệu Chế độ học tập (Study Mode) trong ChatGPT, một tính năng mới được thiết kế để hỗ trợ học sinh nâng cao khả năng tư duy phản biện thay vì chỉ đơn thuần tìm kiếm đáp án.

Tin liên quan

Phát hiện gây sốc trên ChatGPT khiến người dùng choáng váng

Phát hiện gây sốc trên ChatGPT khiến người dùng choáng váng

(NLĐO) - OpenAI đang làm việc để gỡ bỏ các nội dung đã bị Google thu thập.

OpenAI bất ngờ thêm tính năng mới cho ChatGPT, phụ huynh hài lòng

(NLĐO) - ChatGPT sẽ chủ động đặt câu hỏi kiểm tra sự hiểu bài của người dùng và trong một số trường hợp có thể từ chối cung cấp đáp án trực tiếp.

ChatGPT bất ngờ sập

(NLĐO) - Trước sự cố này, nhiều người dùng đã chuyển sang sử dụng các nền tảng AI khác như Gemini, Grok để tiếp tục công việc.

GPT-4 GPT-5 Grok Gemini Open AI o3 chế độ học tập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo