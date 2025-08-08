OpenAI tung mô hình GPT-5, trình độ ngang tiến sĩ

Theo đài CBS News, OpenAI vừa chính thức trình làng ChatGPT-5, phiên bản chatbot AI được giới thiệu là “thông minh, nhanh và hữu ích nhất từ trước đến nay”.

CEO Sam Altman ví GPT-5 như một chuyên gia ở trình độ tiến sĩ, với khả năng xử lý thông tin chính xác hơn, giảm đáng kể tình trạng “ảo tưởng” và thể hiện năng lực viết mạch lạc hơn khi soạn email, báo cáo hay các nội dung phức tạp.

Không chỉ mạnh hơn trong giao tiếp, GPT-5 còn được nâng cấp toàn diện về lập trình và hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến y tế.

So với thế hệ trước, GPT-5 có tốc độ phản hồi nhanh hơn và độ chính xác cao hơn rõ rệt. Theo OpenAI, các câu trả lời từ GPT-5 giảm khoảng 45% lỗi so với GPT-4o và 80% so với mô hình OpenAI o3.

Điều này giúp người dùng vừa có được khả năng lập luận chuyên sâu khi cần vừa không phải chờ đợi lâu để nhận kết quả.

Ngay cả phong cách trò chuyện của GPT-5 cũng được tinh chỉnh để “bớt tâng bốc” và hạn chế sử dụng emoji không cần thiết, tạo cảm giác tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Người dùng Việt đã có thể sử dụng GPT-5

Một điểm nhấn khác là khả năng lập trình, được Altman gọi là “siêu năng lực” của GPT-5. Trong buổi trình diễn, ông đã yêu cầu chatbot tạo một mô hình ngôn ngữ lớn hoàn toàn mới chỉ trong chưa đầy 5 phút, điều mà ông cho rằng là “không thể tưởng tượng được ở bất kỳ thời điểm nào trước đây".

Với năng lực này, OpenAI tin rằng công nghệ sẽ thúc đẩy nhu cầu phần mềm và tạo thêm cơ hội việc làm cho lập trình viên, thay vì thay thế họ.

GPT-5 cũng chứng tỏ sức mạnh trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, với khả năng phân tích, cảnh báo vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và giải thích kết quả xét nghiệm y khoa. Tuy nhiên, OpenAI nhấn mạnh công cụ này không nhằm thay thế ý kiến chuyên môn của bác sĩ.

Điểm đặc biệt là OpenAI sẽ cho phép người dùng toàn cầu truy cập GPT-5 miễn phí, kèm phiên bản GPT-5 mini để đảm bảo tốc độ khi hết giới hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, công ty cung cấp các gói trả phí như Plus, Pro và các giải pháp dành cho nhóm, doanh nghiệp hoặc trường học.

Ông Altman cho biết quyết định mở quyền truy cập rộng rãi là cách cụ thể để hiện thực hóa sứ mệnh “đưa AI phục vụ lợi ích cho toàn nhân loại".

Trước đó, OpenAI cũng chính thức giới thiệu Chế độ học tập (Study Mode) trong ChatGPT, một tính năng mới được thiết kế để hỗ trợ học sinh nâng cao khả năng tư duy phản biện thay vì chỉ đơn thuần tìm kiếm đáp án.