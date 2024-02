(NLĐO) - Đi xe máy va chạm với xe máy khác do 1 nam thanh niên điều khiển, thượng tá Bùi Văn K., Phó Giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An, đã bị hất văng qua lan cầu, rơi xuống kênh và tử vong sau đó.