Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số của toàn thị trường tháng 9 đạt 27.767 xe (tăng 29% so với tháng 8). Trong khi phân khúc xe bán tải chỉ góp 1.774 xe bán ra, giảm nhẹ so với tháng trước đó (doanh số tháng 8 đạt 1.809 xe).



Trong tháng 9, Ford Ranger dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc bán tải với 975 xe bán ra nhưng thực tế đã giảm tới 302 xe so với tháng trước. Đây được xem là nguyên nhân chính kéo doanh số của phân khúc bán tải sụt giảm. Trong khi đó, các mẫu bán tải còn lại ở thị trường Việt Nam như Mazda BT-50, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max và Nissan Navara đều có mức tăng trưởng dương so với tháng trước nhưng không thực sự quá ấn tượng, ngoại trừ Toyota Hilux. Với 256 xe bán ra trong tháng 9, Toyota Hilux giữ vị trí thứ 2 ở phân khúc bán tải, tăng 171 xe so với tháng trước.

Nguyên nhân tăng trưởng doanh số của những mẫu bán tải nói trên chủ yếu nhờ các hãng và đại lý chi mạnh cho các chương trình khuyến mại, giảm giá. Như mẫu Toyota Hilux trong tháng 9 với mức giảm giá lên đến 33 triệu đồng (tùy từng phiên bản).

Mitsubishi Triton đứng thứ 3 về doanh số 247 xe, tăng 15 xe so với tháng trước nhờ chương trình ưu đãi tặng quà từ đại lý và các phiếu ưu đãi trị giá từ 8-20 triệu đồng từ hãng. VinFast cũng mạnh tay ưu đãi lên đến 80 triệu đồng cho Chevrolet Colorado giúp lượng bán ra của mẫu này tăng 72 chiếc so với tháng 8, lên mức 164 xe, giữ vị trí thứ 4 ở phân khúc bán tải.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong tháng 10 này, các hãng tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi với dòng xe bán tải nhằm kích thích nhu cầu của người tiêu dùng từ nay đến cuối năm. Đây cũng được xem là động thái "bù đắp" của các hãng cho khách hàng trong bối cảnh phí trước bạ với phân khúc xe này vừa tăng hồi giữa năm, với mức thu bằng 60% so với mức lệ phí ban đầu của ôtô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống.