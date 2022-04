Các vụ cháy xe máy điện, xe đạp điện xảy ra gần đây khiến người sử dụng phương tiện "xanh" này không khỏi lo ngại.



Ông Hoàng Văn Minh - chuyên sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện tại TP Thủ Đức, TP HCM - cho biết nguyên nhân dẫn đến cháy xe điện chủ yếu do người dùng can thiệp vào hệ thống điện trên xe. Bộ phận kỹ thuật của hãng xe máy điện Dat Bike cũng lý giải nguyên nhân nhiều vụ cháy nổ xe điện xảy ra gần đây là xuất phát từ nhu cầu "cá nhân hóa" phương tiện của người dùng. Không ít trường hợp người dùng chỉnh sửa, tác động vào pin, đường dây điện hay mạch cảm biến cảnh báo an toàn của xe. Đặc biệt, cháy nổ có thể sẽ xảy ra khi linh kiện, phụ kiện lắp thêm vào xe không tương thích với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Chủ phương tiện nên thường xuyên bảo dưỡng xe máy, xe đạp điện

Bộ phận kỹ thuật của hãng xe Việt VinFast nhận định có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xe điện cháy nổ. Chẳng hạn, trên bình ắc-quy hoặc bình điện (pin) của xe thường có những mối nối, nếu không được cách điện tốt thì có thể gây phóng điện dẫn đến cháy nổ hệ thống. Ngoài ra, sau khi mua xe, nhiều người thay đổi kết cấu và trang bị thêm một số phụ kiện kết nối với bình điện nên dễ dẫn tới quá tải, gây chập nổ và cháy hệ thống điện. Cũng có thể nguyên nhân cháy nổ xe điện do chủ phương tiện sử dụng và sạc bình điện không đúng cách; xe để ở nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao; bình điện không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên…

Để hạn chế tình trạng cháy nổ, các hãng xe khuyến cáo người dùng chỉ nên sạc khi bình điện gần hết và không sạc qua đêm; sử dụng nguồn điện phù hợp và ổn định để sạc pin. Nếu lâu không dùng xe, nên sạc pin đầy bình rồi tháo rời khỏi xe. Không để bình điện ở khu vực nóng, ẩm; bảo quản bình điện ở nơi cao ráo, thoáng mát… Sau khi rửa xe, cần lau khô khu vực bình điện rồi mới hoạt động lại. Đặc biệt, không nên tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm phụ kiện hay tác động đến hệ thống dây điện, nguồn điện của xe…

Đại diện hãng xe máy điện Dat Bike lưu ý người dùng không dùng chung ổ cắm khi sạc pin xe điện với các thiết bị điện khác để tránh ổ cắm bị quá tải, gây cháy nổ. Trường hợp không sử dụng xe từ 7 ngày trở lên, chủ phương tiện nên sạc bình điện đến 50%; kiểm tra sau mỗi 20 ngày, nếu dung lượng pin còn dưới 65V thì cần sạc lại pin. Khi vừa chạy xe xong, nên chờ bình điện nguội trong khoảng 20 phút rồi mới sạc.