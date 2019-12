Theo đó, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh đến 50%. Thông tin từ các nhà bán lẻ cho thấy sở dĩ năm nay xả hàng, giảm giá sớm là do thị trường điện máy trong năm tiêu thụ quá chậm, tăng trưởng âm, không đạt như kỳ vọng của các hãng sản xuất cũng như giới nhập khẩu. Do vậy, nguồn hàng tồn với số lượng rất lớn.



Đợt giảm giá cuối năm này, các nhà bán lẻ lấy tivi 4K làm chủ đạo do đây là mặt hàng được người tiêu dùng chú ý nhiều, cũng như nhà sản xuất đã khấu hao xong dây chuyền sản xuất nên giá bán đang được giảm rất mạnh. Tivi 4K được các siêu thị, trung tâm điện máy giảm giá khoảng 30% so với tháng trước. Loại phổ thông, tivi 4K 43 inch còn 7-8 triệu đồng, 50 inch còn 9-10 triệu đồng, 55 inch còn 11-12 triệu đồng. Smart tivi do đã giảm giá mạnh trước đây nên đợt này các nhà bán lẻ chỉ giảm 10%-15%. Các mặt hàng khác như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt cũng được giảm giá từ 15%-40%, hàng điện gia dụng giảm từ 15%-50%.

Nhiều chương trình khuyến mại đang được các siêu thị điện máy triển khai

Đại diện các nhà bán lẻ thừa nhận đây là đợt giảm giá "thật" nhất từ trước đến nay. Những lần khuyến mại trước đó, mỗi ngành hàng chỉ có vài mặt hàng được giảm giá. Cụ thể, trước đây chỉ có khoảng 15%-30% mặt hàng tivi được giảm giá thì nay lên đến 80%-90%. Tương tự, hàng điện lạnh lần này tỉ lệ sản phẩm giảm giá lên 45%-50%.

Trước đây, chỉ có những thương hiệu từ Trung Quốc mới thường xuyên tham gia các chương trình giảm giá nhưng lần này lại có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tham gia.

Cho dù các trung tâm, siêu thị điện máy xả hàng, giảm giá mạnh dịp cuối năm nhưng sức mua cũng không tăng như kỳ vọng của các doanh nghiệp.