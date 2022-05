Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lấy ý kiến về việc đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới.



Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Dự thảo đề xuất những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính bằng 50% mức giá kiểm định lần đầu. Trường hợp kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì được miễn thu đối với kiểm định lại. Kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức quy định.