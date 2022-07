Đại diện một số hãng ôtô xác nhận mức tiêu thụ xe phân khúc cao cấp đang tăng khá cao, vượt xa kỳ vọng. Khách hàng sẵn sàng chờ đợi 2-3 tháng hoặc lâu hơn để được nhận chiếc xe sang yêu thích.



Nhu cầu tăng

Ông Ngô Hoàng Khắc - chủ salon ôtô tại quận 5, TP HCM - cho hay tiêu thụ xe phân khúc cao cấp vẫn ở mức khá, gần như không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như các dòng xe phổ thông dành cho khách hàng bình dân.

Mẫu xe sang Mercedes Maybach GLS 480 4MATIC có giá lên đến 8,4 tỉ đồng nhưng vẫn được nhiều khách hàng săn đón

"Dù kinh tế khó khăn nhưng giới nhà giàu và siêu giàu vẫn có tài chính tốt, lại có nhiều thời gian để chơi xe hơn nên không ngại chi tiền và chờ đợi để được sở hữu chiếc xe phân khúc cao cấp" - ông Khắc lý giải.

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường xe sang trong những năm gần đây khá sôi động. Showroom xe phân khúc cao cấp được mở ra ngày càng nhiều. Ngay cả các dòng ôtô cao cấp đã qua sử dụng cũng rất hút khách.

"Xe phân khúc cao cấp thường giữ giá khá tốt do kiểu dáng đặc biệt không bị lỗi thời, chất lượng cao, độ bền vượt trội. Giới chơi xe sang thường đẩy xe đã sử dụng một thời gian không quá dài ra thị trường và tìm mua xe mới. Bởi vậy, thị trường xe mới hay cũ khá tấp nập kẻ bán người mua" - ông Trần Bá Hùng, chủ showroom ôtô Bá Hùng (TP HCM), nói.

Theo ông Phan Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam, những người giàu ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng khiến nhu cầu về siêu xe tăng theo. Năm 2018, Việt Nam có 12.317 triệu phú đô-la, tăng 23% so với 5 năm trước. Hiện nay, số triệu phú tại Việt Nam đã tăng thêm 28%, cao hơn mức tăng trung bình của châu Á là 21% và thế giới là 19%.

"Vì thế, những năm gần đây, các hãng ôtô phân khúc cao cấp, siêu xe tập trung đẩy mạnh vào thị trường Việt Nam và có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới" - ông Hà thông tin.

Khách sẵn sàng chờ đợi

Thông tin từ các nhà phân phối xe phân khúc hạng sang cho thấy sức mua trong năm 2021 chỉ giảm nhẹ so với năm 2020 do một số trục trặc liên quan đến vận chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Những tháng đầu năm 2022, lượng xe giao cho khách tăng đáng kể so với giai đoạn trước do nhiều nhà máy dần ổn định hoạt động trở lại và vận chuyển thuận lợi hơn.

Ông Đỗ Nguyễn Vương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ôtô Volkswagen Việt Nam, cho hay công ty đặt mục tiêu tăng 50% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kết quả đã đạt được 100%. Trong 6 tháng cuối năm 2022, kế hoạch của công ty này là tăng 60% doanh số so với đầu năm.

Ông Trần Tấn Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Á Quốc tế, cũng cho biết sản lượng tiêu thụ xe Audi năm 2021 tăng trưởng 5% so với năm 2020. Những tháng đầu năm 2022, sản lượng tiêu thụ dòng ôtô này tiếp tục tăng trưởng 10% so với năm trước dù khách phải chờ 3-6 tháng mới có xe.

Đại diện hãng Toyota Việt Nam xác nhận không ít khách hàng đặt mua xe Lexus phải chờ cả năm mới có. Thậm chí, có mẫu phải chờ đến 2 năm song hãng vẫn nhận được nhiều đơn hàng.