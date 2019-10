Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy thị trường xe máy từ đầu năm đến nay liên tục đi xuống.



Doanh số xe mới giảm liên tục

Trong quý I, doanh số bán xe máy toàn thị trường chỉ đạt 753.000 xe, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến quý II, lượng tiêu thụ tiếp tục giảm còn 749.516 xe, so cùng kỳ giảm 4,39%. Báo cáo mới nhất của VAMM cho thấy doanh số bán xe máy toàn thị trường tăng mạnh lên 831.440 xe nhưng so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm 3,88%. VAMM dự báo với tình hình như hiện nay thì cả năm 2019, doanh số bán có thể từ 3,1-3,38 triệu xe, tức không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm so với năm 2018. Giới chuyên môn nhận định thị trường xe máy đang đến thời điểm bão hòa.

Doanh số bán xe máy liên tục giảm thời gian qua đang cho thấy dấu hiệu bão hòa của thị trường này

Khảo sát thực tế của phóng viên với thị trường xe máy tại TP HCM cho thấy sức mua không còn sôi động như vài năm trước, ở các cửa hàng, khách đến tham quan, mua sắm thưa thớt. Ông Bùi Văn Toản - quản lý một cửa hàng xe máy tại quận Bình Thạnh, TP HCM - cho biết trước đây mỗi tháng tiêu thụ cả trăm xe các loại, ngày nào cũng có khách mua còn bây giờ có ngày không bán được chiếc nào.

Ông Ngô Tiến Long - chủ cửa hàng xe máy tại quận 5, TP HCM - lý giải thị trường xe máy không còn sôi động như trước là do hiện nay người dân có quá nhiều lựa chọn để đi lại. Không ít người còn bán cả xe máy để chuyển sang đi xe công nghệ. Bên cạnh đó là xu hướng lên đời ôtô đang diễn ra mạnh mẽ khiến nhu cầu về xe máy không còn tăng như trước đây. Chưa kể xe máy điện hiện nay rất đa dạng mẫu mã, chất lượng được nâng cao nên nhiều người cũng chuyển từ xe máy truyền thống sang xe máy điện.

Theo ông Gianluca Fiume, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, thị trường xe máy Việt Nam đang phân chia với phân khúc xe bình dân và cao cấp. Theo đó, xe tay ga cao cấp ngày càng được người tiêu dùng chọn mua nhiều hơn. "VAMM cũng đã dự báo thị trường xe máy Việt Nam đã bước vào giai đoạn bão hòa và đang dịch chuyển từ dòng xe số sang sử dụng dòng xe tay ga. Hiện nay, dòng xe tay ga chiếm hơn 45% thị phần và sẽ là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới" - ông Gianluca Fiume chia sẻ.

Trong khi đó, ông Keisuke Tsuruzono, Chủ tịch VAMM kiêm Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, đánh giá thị trường xe máy vẫn khả quan vì đây là phương tiện chính tại Việt Nam trong nhiều năm nữa. Do nhu cầu xe tay ga ngày càng tăng nên Honda Việt Nam sẽ điều chỉnh tăng sản lượng xe ga để kéo giá thành xuống, không để xảy ra tình trạng đội giá như thời gian qua. Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng sẽ đưa xe máy điện ra thị trường trong thời gian tới, sau khi giải quyết được các vấn đề về công nghệ, môi trường, cơ sở hạ tầng.

Nhiều người tìm mua xe cũ

Trong khi thị trường xe máy mới chững lại thì thời gian gần đây, thị trường xe ga đã qua sử dụng lại sôi động. Một báo cáo mới đây của trang Chợ Tốt Xe cho thấy nếu như trước đây, thị trường xe cũ thường chỉ dành cho những người có thu nhập thấp và thích chơi hàng "độc" (dòng xe đã ngưng sản xuất) thì nay thị trường này rất đa dạng, với nhiều lựa chọn về đời xe, thương hiệu, độ mới, giá cả... đáp ứng được hầu như tất cả yêu cầu của khách hàng. Theo thống kê từ hơn 150.000 tin đăng trên Chợ Tốt Xe trong quý III, số lượt liên hệ tìm mua xe máy cũ tăng 13,61% so với cùng kỳ năm ngoái; lượng giao dịch thành công cũng tăng khoảng 4%.

Cũng như thị trường xe máy mới, khách tìm mua xe cũ chủ yếu cũng chọn xe tay ga. Đại diện Chợ Tốt (chủ quản sàn Chợ Tốt Xe) cho biết năm 2016, lượng giao dịch, mua bán xe máy trên sàn này chủ yếu là xe số, thì nay thị hiếu người dùng có sự thay đổi rõ rệt khi lượng xe tay ga rao bán nhiều hơn 11% so với xe số. Những dòng xe tay ga được mua bán rất sôi động trên Chợ Tốt Xe hiện nay gồm: Honda Air Blade (giá bán từ 30-37 triệu đồng), Yamaha Nouvo (12-18 triệu đồng), Honda SH (75-76 triệu đồng), SYM Attila (8-12 triệu đồng), Honda Vision (25-28 triệu đồng), Honda Lead (30-35 triệu đồng)...

Ông Lê Văn Sơn, chủ cửa hàng xe máy cũ tại quận 7, TP HCM cho biết sở dĩ thị trường xe máy cũ, đặc biệt những dòng xe nhập khẩu, sôi động một phần do mua xe máy ngoại nhập phải chờ làm thủ tục ít nhất 6-7 tuần trong khi mua xe cũ là có ngay. Còn với xe sản xuất trong nước, chi phí thủ tục ngày càng cao, có loại lên tới hơn chục triệu đồng nên nhiều người chọn xe cũ để giảm bớt các khoản về thuế, phí. Chưa kể mới đây TP HCM quyết định tăng phí đăng ký xe cũng khiến người tiêu dùng đắn đo khi quyết định mua một chiếc xe máy mới. "Chiếc Honda Lead mới khi làm thủ tục đóng thuế trước bạ mất khoảng 2,5 triệu đồng, phí biển số xe 3,5 triệu đồng, tổng cộng 6 triệu, trong khi mua xe cũ cùng dòng này chỉ tốn tiền sang tên khoảng 300.000 đồng" - chủ cửa hàng xe này lý giải.

Một nguyên nhân khác theo ông Sơn, là do hiện nay nhiều người "chơi xe" theo kiểu trải nghiệm, chạy một vài tháng rồi bán lại, thay xe mới nên những chiếc xe họ bán không khác gì xe mới. "Dân chơi xe cũ rất thích mua lại những chiếc dạng này vì được mức giá hời, lại không phải tốn nhiều thuế, phí" - ông Sơn cho biết.