Theo đó, 5 thành viên hiệp hội gồm Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 753.571 chiếc, tăng 7,43% so với cùng kỳ năm 2021.



Sức tiêu thụ xe máy được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm

Quý I thường là thời gian tiêu thụ xe máy tốt nhất trong năm bởi nhu cầu mua sắm phục vụ Tết của người tiêu dùng tăng mạnh. Chưa kể, dịch Covid-19 dần được kiểm soát vào cuối năm 2021 là tiền đề để sức mua xe máy hồi phục. Tuy nhiên, VAMM nhìn nhận tổng doanh số hơn 750.000 chiếc trong quý đầu năm nay là chưa đạt kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Trước đó, trong quý IV/2021, các thành viên VAMM tiêu thụ tổng cộng 756.521 chiếc xe máy, giảm 3,61% so với cùng kỳ năm 2020 song vẫn cao hơn so với quý sau đó. Nếu tính cả năm 2021, tổng doanh số xe máy bán ra thị trường đạt gần 2,5 triệu chiếc, giảm 8,12% so với năm trước.

Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, thị trường xe máy tại Việt Nam khá sôi động với doanh số khoảng 3 triệu chiếc/năm. Dịch Covid-19 cùng với xu thế bão hòa của thị trường xe máy khiến doanh số bán hàng trong các năm tới được dự báo tiếp tục sụt giảm. Theo nhận định từ giới kinh doanh, trong kịch bản lạc quan nhất, lượng xe máy bán ra trong năm 2022 tại Việt Nam có thể tương đương năm trước hoặc có thể giảm nhẹ khoảng 5%.