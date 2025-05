Pakistan tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu "khủng", Ấn Độ chưa lên tiếng

Ấn Độ vào rạng sáng 7-5 (giờ địa phương) tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu tại Pakistan. Đáp lại, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ. Diễn biến trên đánh dấu bước leo thang đưa hai nước đến bờ vực của một cuộc xung đột lớn hơn.

Theo đài CNN, các nguồn tin quân sự Pakistan sau đó cho biết 5 chiến đấu cơ bị bắn hạ của Không quân Ấn Độ gồm 3 chiếc Rafale (loại tiêm kích đa nhiệm hiện đại do Pháp chế tạo), cùng với một chiếc MiG-29 và một chiếc SU-30. Ngoài ra, một máy bay không người lái trinh sát của Ấn Độ cũng bị bắn hạ.

Chiến đấu cơ Rafale là khí tài có giá trị của Không quân Ấn Độ, chỉ mới được mua trong vài năm gần đây khi New Delhi tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự.

Lực lượng vũ trang Ấn Độ không kích 9 mục tiêu "khủng bố" bên trong Pakistan và tại lãnh thổ do Pakistan kiểm soát ở khu vực Kashmir tranh chấp. Ảnh: PTI



Trước cuộc xung đột trên, Không quân Ấn Độ sở hữu 36 máy bay Rafale, được mua từ hãng Dassault Aviation (Pháp) và bàn giao vào năm 2020. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 7,8 tỉ euro.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ khi đó, ông Rajnath Singh, tuyên bố rằng các máy bay mới này “là một trong những loại tốt nhất thế giới” và sẽ giúp Không quân Ấn Độ “mạnh hơn nhiều để răn đe mọi mối đe dọa có thể xảy ra đối với đất nước chúng ta.”

Cuối tháng 4-2025, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 7,4 tỉ USD để mua thêm 26 máy bay Rafale từ Pháp, dự kiến được bàn giao từ năm 2030.

Theo nhà sản xuất, Rafale có thể được trang bị tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa chống hạm cũng như một khẩu pháo 30 mm.

Rafale không phải là máy bay tàng hình nhưng được quảng bá là có thiết kế với tiết diện phản xạ radar thấp, khó bị phát hiện. Đài CNN cho biết không thể xác nhận tuyên bố trên của Pakistan trong lúc Ấn Độ chưa phản hồi về vấn đề này.

Chiến đấu cơ của Ấn Độ từng ném bom lãnh thổ Pakistan theo sau các vụ tấn công của các tay súng trên lãnh thổ mình. Tuy nhiên, chiến dịch Sindoor nói trên là lần tấn công sâu nhất vào bên trong lãnh thổ Pakistan kể từ khi nổ ra cuộc chiến Ấn Độ - Pakistan năm 1971.

Lúc 1 giờ 05 ngày 7-5 (giờ địa phương), quân đội Ấn Độ bất ngờ phát động chiến dịch Sindoor. Theo tờ The Times of India, chiến dịch này diễn ra trong vòng 25 phút, nhằm vào hạ tầng của các nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed và Hizbul Mujahideen bên trong Pakistan và tại lãnh thổ do Pakistan kiểm soát ở khu vực Kashmir tranh chấp

Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định đây là chiến dịch "có trọng tâm, tính toán" và "không leo thang" nhằm trả thù cho vụ tấn công khủng bố khiến 26 người thiệt mạng ở Pahalgam hôm 22-4". Bộ này nói thêm New Delhi đã kiềm chế đáng kể và không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công.