Giải trí

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) - Pax Thiên - con trai nuôi của Brad Pitt và Angelina Jolie, cùng gia đình tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara tại Spelman College.

Pax Thiên vừa bị vướng tin đồn thất thiệt là qua đời do bệnh ung thư

Zahara, 21 tuổi, tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Spelman College. Ngôi trường tọa lạc tại Atlanta, bang Georgia - Mỹ. Angelina Jolie cùng các con ruột lẫn con nuôi gồm Pax Thiên, Maddox và cặp song sinh Vivienne - Knox cùng đến chúc mừng Zahara. Brad Pitt không có mặt tại sự kiện này.

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời - Ảnh 1.

Pax Thiên đến dự lễ tốt nghiệp của em gái nuôi

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời - Ảnh 2.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời - Ảnh 3.
Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời - Ảnh 4.

Maddox (bìa trái) theo sau Knox tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara

Pax Thiên, 22 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm theo máy ảnh để chụp hình cho em gái. Pax Thiên đam mê nhiếp ảnh và từng làm nhiếp ảnh trường quay cho các phim của Angelina Jolie. Sự xuất hiện của Pax Thiên đập tan tin đồn qua đời do bạo bệnh.

Ngày 18-5, một Fanpage tự nhận người hâm mộ của Angelina Jolie, có hơn 41.000 người theo dõi, đã bất ngờ đăng tin Pax Thiên qua đời do ung thư. Cái chết của anh đã khiến cho Angelina Jolie suy sụp, mọi người trong gia đình bàng hoàng.

Thông tin lan tỏa gây lo lắng trong một số người hâm mộ nhưng đa phần đều nhận định đây là tin giả. Họ dẫn chứng Fanpage lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thường cắt ghép tin đồn thất thiệt xoay quanh Angelina Jolie.

Zahara bỏ họ cha nuôi, ngợi ca Angelina Jolie

Trong lễ tốt nghiệp, Zahara cười rạng rỡ lên nhận bằng tốt nghiệp. Cô được đọc tên là Zahara Marley Jolie chứ không phải họ Jolie-Pitt. Dù chưa công khai xóa họ cha nuôi nhưng từ tháng 11-2023, Zahara đã giới thiệu tên Zahara Marley Jolie khi tham dự sự kiện trường.

Brad Pitt không có mối quan hệ gắn bó với các con sau khi anh ly hôn cùng Angelina Jolie. Một số con của Brad Pitt đã công khai bỏ họ cha ra khỏi tên.

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie, đập tan tin đồn qua đời - Ảnh 5.

Zahara và mẹ nuôi Angelina Jolie

Trong khi đó, cả 6 con của cặp đôi một thời đều gắn bó mật thiết với mẹ. Zahara gần đây cũng ngợi ca mẹ nuôi trong một buổi tiệc trà dành cho mẹ và con gái tổ chức tại trường Spelman.

"Khi được yêu cầu phát biểu về giá trị của mối quan hệ mẹ con, tôi cảm thấy thật khó để tìm ra từ ngữ phù hợp. Không phải vì không coi trọng điều đó, mà vì tôi và mẹ có một mối quan hệ đặc biệt, gần như là huyết thống, khó có thể diễn tả bằng lời" – Zahara bày tỏ.

Cô nói rằng tình yêu thương với mẹ nuôi được vun đắp từng ngày. Cô được nhận nuôi từ khi 6 tháng tuổi, sống cùng những anh chị đặc biệt và yêu thương. Cô có người mẹ đã dạy về giá trị của lòng nhân ái, tình yêu thương, đối xử tốt với mọi người và luôn nỗ lực để thành người tử tế.

Pax Thiên lộ sẹo khi tháp tùng mẹ nuôi Angelina Jolie

Pax Thiên lộ sẹo khi tháp tùng mẹ nuôi Angelina Jolie

(NLĐO) - Pax Thiên để lộ vết sẹo trên trán khi tháp tùng mẹ nuôi Angelina Jolie xuất hiện tại thảm đỏ buổi công chiếu phim "Without Blood", thuộc khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Toronto, Canada. Vết sẹo là hậu quả của vụ tai nạn xe đạp điện trước đó.

Pax Thiên lần đầu lộ diện sau tai nạn xe

(NLĐO) - Pax Thiên xuất hiện trên đường phố Los Angeles - Mỹ cùng mẹ nuôi Angelina Jolie. Dù bó bột một bên tay nhưng Pax Thiên trông khỏe mạnh.

Angelina Jolie tìm cách giúp đỡ Pax Thiên

(NLĐO) – Angelina Jolie được thông tin là đang ở bên cạnh chăm sóc cho Pax Thiên kể từ khi con nuôi gặp tai nạn tông xe đạp điện vào đuôi ô tô dẫn đến nhập viện. Cô cũng đang tìm cách tốt nhất để giúp đỡ Pax Thiên khỏi rắc rối với xe.

