Net Zero

Petrolimex ra mắt nhiên liệu hàng không mới, giảm tới 80% lượng phát thải CO₂

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Nhiên liệu hàng không bền vững SAF có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống.

Ngày 15-8, tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) công bố sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đồng thời ký thỏa thuận hợp tác tiêu thụ với Công ty CP Hàng không Vietjet và Associated Energy Group, LLC (AEG Fuels).

SAF được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo, có thể giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống, được xem là giải pháp then chốt để ngành hàng không đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Petrolimex là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu hydrocarbon tổng hợp từ nguyên liệu sinh học và làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Nhà Bè, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EI 1533, ASTM D7566, DEF STAN 91-091 và TCVN 14414:2025. Sản phẩm đã được Petrolimex Aviation cung cấp, tra nạp thành công cho các chuyến bay thương mại.

Petrolimex ra mắt nhiên liệu hàng không bền vững - Ảnh 1.

Petrolimex và Petrolimex Aviation ký thỏa thuận hợp tác tiêu thụ với Công ty CP Hàng không Vietjet và Associated Energy Group, LLC (AEG Fuels).

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết đây là bước đi thể hiện cam kết của tập đoàn trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho rằng Petrolimex và Petrolimex Aviation đã đi đầu triển khai SAF, coi đây là tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không bền vững trong nước.

Hệ thống cung ứng, tra nạp của Petrolimex Aviation đạt chứng nhận quốc tế ISCC EU và ISCC CORSIA về bền vững, giảm phát thải carbon, được công nhận tại hơn 130 quốc gia.

Theo thỏa thuận, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet và chuyển giao Bằng chứng Bền vững (Proof of Sustainability – PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU, khẳng định cam kết hợp tác giảm phát thải và phát triển ngành hàng không xanh.

Petrolimex miễn nhiệm Tổng giám đốc Đào Nam Hải

Petrolimex miễn nhiệm Tổng giám đốc Đào Nam Hải

(NLĐO) - Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đã bị miễn nhiệm chức vụ.

Ông Phạm Văn Thanh tạm thời điều hành Petrolimex

(NLĐO) - Chiều ngày 8-5, Petrolimex công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác cán bộ tại tập đoàn.

Petrolimex làm ăn ra sao dưới thời ông Đào Nam Hải?

(NLĐO )- Kể từ khi ông Hải đảm nhiệm CEO Petrolimex, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này có nhiều sự biến động.

