Ngày 17-8, Trường ĐH Y dược TP HCM công bố nghị quyết của hội đồng trường về bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đối với PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn bằng uy tín, năng lực và kinh nghiệm của tân Phó Hiệu trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và cùng xây dựng Trường ĐH Y dược TP HCM ngày càng phát triển, khẳng định vị thế của Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan chia sẻ đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Với kinh nghiệm chuyên môn và năng lực công tác của mình, bà Lan hứa sẽ tiếp tục cùng với tập thể nhà trường đoàn kết, sáng tạo để kế thừa và phát triển Trường ĐH Y Dược TP HCM trong thời gian tới.

PGS-TS Trân Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y dược TP HCM quyết định bổ nhiệm PGS- TS Vương Thị Ngọc Lan

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan đang kiêm nhiệm các chức vụ quản lý của Trường ĐH Y dược TP HCM như Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa y.

Bên cạnh đó, PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan hiện là tổng biên tập Tạp chí Y học TPHCM, thành viên ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE), thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn.

PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan là tác giả, đồng tác giả của trên 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế (gồm New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…).

Với việc bổ nhiệm PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan làm phó hiệu trưởng, Trường ĐH Y dược TP HCM có 4 phó hiệu trưởng nhưng vẫn khuyết hiệu trưởng kể từ khi PGS-TS Trân Diệp Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 7-2020.