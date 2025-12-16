PGS.TS Lâm Thành Hiển tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

PGS.TS Lâm Thành Hiển tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030

PV

Trường Đại học Lạc Hồng công bố công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030 đối với PGS.TS Lâm Thành Hiển.

Chiều 15-12-2025, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030 đối với PGS.TS Lâm Thành Hiển – một trong những nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và tâm huyết của nhà trường.

PGS.TS Lâm Thành Hiển tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030 - Ảnh 1.

Trao quyết định bổ nhiệm hai PGS gồm PGS.TS Lâm Thành Hiển - Hiệu Trưởng và PGS.TS Lê Phương Trường - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng các cơ quan báo chí, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn đối với đội ngũ lãnh đạo mới của trường.

PGS.TS Lâm Thành Hiển là một cán bộ gắn bó lâu năm với Đại học Lạc Hồng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác đào tạo và quản lý. Ông bắt đầu công tác tại trường từ khi thành lập đến nay, và đã trải qua các chức danh từ Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, Quyền Hiệu trưởng đến Hiệu trưởng từ năm 2021 đến nay.

PGS.TS Lâm Thành Hiển tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030 - Ảnh 2.

Chủ tịch hội đồng trường TS Đỗ Thị Lan Đài trao quyết định bổ nhiệm HT nhiệm kỳ 2025-2030 cho PGS.TS Lâm Thành Hiển

Tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030, PGS.TS Lâm Thành Hiển được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng Đại học Lạc Hồng trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại, nhân văn và hội nhập sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2020–2025), Đại học Lạc Hồng đạt được nhiều thành tựu nổi bật: là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định chất lượng AUN-QA theo tiêu chuẩn Đông Nam Á, nhiều chương trình đào tạo được đánh giá cao theo các chuẩn quốc tế và góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín.

Sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác nhân sự cấp cao của nhà trường mà còn khẳng định niềm tin của Hội đồng trường vào năng lực lãnh đạo của PGS.TS Lâm Thành Hiển, đồng thời đánh dấu bước chuyển tiếp mạnh mẽ trong lộ trình phát triển bền vững và nâng tầm chất lượng giáo dục của Đại học Lạc Hồng trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Trường ĐH Lạc Hồng đưa vào hoạt động phòng thực hành vi mạch bán dẫn

Trường ĐH Lạc Hồng đưa vào hoạt động phòng thực hành vi mạch bán dẫn

(NLĐO)- Để chuẩn bị cho việc đi vào hoạt động phòng thực hành vi mạch bán dẫn, trường đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế

Trường Đại học Lạc Hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo