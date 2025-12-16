PGS.TS Lâm Thành Hiển tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030

Chiều 15-12-2025, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030 đối với PGS.TS Lâm Thành Hiển – một trong những nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và tâm huyết của nhà trường.

Trao quyết định bổ nhiệm hai PGS gồm PGS.TS Lâm Thành Hiển - Hiệu Trưởng và PGS.TS Lê Phương Trường - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng các cơ quan báo chí, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn đối với đội ngũ lãnh đạo mới của trường.

PGS.TS Lâm Thành Hiển là một cán bộ gắn bó lâu năm với Đại học Lạc Hồng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác đào tạo và quản lý. Ông bắt đầu công tác tại trường từ khi thành lập đến nay, và đã trải qua các chức danh từ Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, Quyền Hiệu trưởng đến Hiệu trưởng từ năm 2021 đến nay.

Chủ tịch hội đồng trường TS Đỗ Thị Lan Đài trao quyết định bổ nhiệm HT nhiệm kỳ 2025-2030 cho PGS.TS Lâm Thành Hiển

Tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030, PGS.TS Lâm Thành Hiển được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng Đại học Lạc Hồng trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại, nhân văn và hội nhập sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2020–2025), Đại học Lạc Hồng đạt được nhiều thành tựu nổi bật: là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định chất lượng AUN-QA theo tiêu chuẩn Đông Nam Á, nhiều chương trình đào tạo được đánh giá cao theo các chuẩn quốc tế và góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín.

Sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác nhân sự cấp cao của nhà trường mà còn khẳng định niềm tin của Hội đồng trường vào năng lực lãnh đạo của PGS.TS Lâm Thành Hiển, đồng thời đánh dấu bước chuyển tiếp mạnh mẽ trong lộ trình phát triển bền vững và nâng tầm chất lượng giáo dục của Đại học Lạc Hồng trong giai đoạn mới.