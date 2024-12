Phá 3 đường dây cực lớn, buôn lậu hàng tấn vàng về Việt Nam

Ngày 29-12, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng ngàn tỉ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai, đưa về tiêu thụ tại TP Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương trên cả nước.



Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 19 đối tượng về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, vụ thứ nhất xảy ra tại tỉnh Long An, An Giang và các đơn vị, địa phương liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Nguyễn Chí Khoa, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng và Lê Thị Kim Xuyên.

Các bị can trong vụ án tại Lào Cai. Ảnh: Bộ Công an

Vụ thứ 2 xảy ra tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị, địa phương liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm: Trần Thị Hoàn, Vàng Thị Phượng, Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan và xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.