Thời sự

Phá cửa quán bánh canh thì phát hiện 2 vợ chồng tử vong, 2 con nguy kịch

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Hai vợ chồng ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tử vong, hai con nguy kịch, do ngạt khí từ máy phát điện.

Phá cửa quán bánh canh thì phát hiện 2 vợ chồng tử vong, 2 con nguy kịch- Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc 4 người thương vong nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Sáng 28-8, người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) phá cửa quán bánh canh thì phát hiện hai vợ chồng chủ quán tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh.

Khoảng 8 giờ, người dân thấy quán bánh canh Thiện Mập trên đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm không mở cửa như thường lệ. Họ đến gõ nhưng không ai trả lời, trong khi bên trong tỏa ra mùi khí lạ.

Khi phá cửa, mọi người phát hiện hai vợ chồng tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh, lập tức trình báo cơ quan chức năng và đưa hai cháu đi cấp cứu.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân đang được công an điều tra. "Mấy ngày nay do ảnh hưởng bão số 5, toàn xã mất điện, nhiều hộ dân phải dùng máy phát điện" - ông Nhân nói.

Tại hiện trường, một máy phát điện được tìm thấy bên trong quán. Gia đình nạn nhân có hộ khẩu ở xã Cẩm Trung, thuê mặt bằng tại Thiên Cầm để kinh doanh.

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Tổng lực khắc phục điện lưới do bão số 5 gây ra

Hà Tĩnh: Tổng lực khắc phục điện lưới do bão số 5 gây ra

(NLĐO) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh dự kiến sẽ hoàn tất việc khắc phục sự cố lưới diện do bão số 5 gây nên, cấp điện trở lại cho 100% khách hàng vào ngày 29-8.

Hà Tĩnh: 2 vợ chồng bị ngạt khí khi sử dụng máy phát điện

(NLĐO) - Dùng máy phát điện để sử dụng điện sinh hoạt, 2 vợ chồng ở Hà Tĩnh không may bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu.

Hà Tĩnh: 10 người thương vong do bão số 5

(NLĐO) - Bảo số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà, công trình, cây cối, trụ điện… ở Hà Tĩnh bị hư hại, gãy đổ

tử vong do ngạt khí Hà Tĩnh xã Thiên Cầm ngạt khí CO Hà Tĩnh vợ chồng tử vong
