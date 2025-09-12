Phá dỡ những bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến

Chiều 12-9, một lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết chính quyền địa phương đã họp với một số đơn vị liên quan và lên phương án thống nhất trình UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý những bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến bị sóng biển đánh nghiêng ngả sau bão số 5 (Kajiki).

Những bàn tay "khổng lồ" nghiêng ngả sau bão số 5 ở bãi biển Hải Tiến. Ảnh chụp chiều 12-9

Theo vị lãnh đạo này, phương án tối ưu là cho phá dỡ những bàn tay này, nếu khắc phục lại thì khi có cơn bão khác sẽ khó trụ lại được. "Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa đang làm báo cáo thanh lý tài sản để báo cáo tỉnh cho di dời. Phương án sẽ phá dỡ, trả lại không gian cho bãi biển"- vị lãnh đạo này thông tin.

Cuối tháng 8-2025, bão số 5 đã đổ bộ vào Thanh Hóa đã gây mưa to, sóng lớn khiến 5 bàn tay (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, trong đó có 4 bàn tay đã bị sóng biển đánh nghiêng ngả, không còn hiện trạng như ban đầu.

Đa số các tượng cánh nay này đã bị bật đế, có góc nghiêng 30-40 độ, tạo thành những hàm ếch trông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách khi đi dạo hay tắm biển.

Hình ảnh tượng bàn tay ở biển Hải Tiến lúc thủy triều rút lộ rõ chân đế bị xô nghiêng

Trước đó, vào tháng 3-2023, UBND huyện Hoằng Hoá cũ thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, trong đó có hạng mục 5 bàn tay "khổng lồ" này.

Sau khi những bàn tay "khổng lồ" dọc bờ biển Hải Tiến được xây dựng, đã có nhiều tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực để tạo điểm nhấn cho bãi biển, nhưng nhiều người lại nhận xét về tổng quan trông nó hơi lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp.

Đặc biệt, 5 bàn tay "khổng lồ" này có chân đế rất lớn, vào những ngày hè, khi nước biển dâng cao lên sát bờ kè làm cho những chân đế bằng bê-tông bị chìm sâu trong nước khiến người tắm không biết sẽ va vào, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo báo cáo kỹ thuật của UBND huyện Hoằng Hóa trước đây thì những cánh tay là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in.