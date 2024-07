Phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu hoạt động tinh vi

Ngày 1-7, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 người trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu số lượng lớn gồm: Khương Anh Du (SN 1990; ngụ phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa); Lê Ngọc Thạch (SN 1988; thường trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở quận Bình Tân, TP HCM); Nguyễn Tấn Đạt (SN 1991), Mai Hồng Hảo (SN 1995; cùng ngụ tỉnh Long An); Trịnh Thị Hương (SN 1989); Nguyễn Thị Hồng (SN 1983; cùng ngụ TP Thanh Hóa) về các tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm" và tội "tàng trữ, vận chuyển hàng cấm".



Số thuốc lá lậu được Công an TP Thanh Hóa phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an TP Thanh Hóa

Trước đó, ngày 17-6, qua công tác trinh sát, nắm tình hình Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Khương Anh Du đang có hành vi buôn bán 258 cây (2.580 bao) thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Blend No 555.

Tiến hành khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 40 cây (400 bao) thuốc lá lậu đều do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan công an Khương Anh Du khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên Du mua của người tên "Tuấn Kiệt".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng xác định người tên "Tuấn Kiệt" có tên thật là Lê Ngọc Thạch.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ thêm những người trong đường dây gồm: Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Tấn Đạt và Mai Hồng Hảo. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.