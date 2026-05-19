Phá đường dây buôn lậu hơn 8.000 lượng vàng trị giá 1.200 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá đường dây buôn lậu hơn 8.000 lượng vàng trị giá 1.200 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cảnh sát xác định, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch hơn 8.000 lượng vàng với giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng.

Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội "Buôn lậu".

Phá đường dây buôn lậu vàng 300 kg trị giá 1 . 200 Tỉ đồng vào Việt Nam - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây. Ảnh: Công an Hà Nội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg. Từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng (tương đương khoảng 8.001 lượng vàng) với giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng.

Khoảng tháng 10-2025, Công an TP Hà Nội Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Vào cuộc điều tra, sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để, lực lượng Công an đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề (Hà Nội), thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.

Trong quá quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng "chân rết" là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Phá đường dây buôn lậu vàng 300 kg trị giá 1 . 200 Tỉ đồng vào Việt Nam - Ảnh 2.

Số tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận sau một thời gian vận chuyện hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, nhưng do mức lương được trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền Đức được trả công 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/1 tháng.

Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dung số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô.

Tin liên quan

Đường đi của vàng lậu và bài toán chênh lệch giá

Đường đi của vàng lậu và bài toán chênh lệch giá

Vàng là mặt hàng có giá trị kinh tế cao, dễ vận chuyển nên việc kiểm soát buôn lậu là rất khó nếu không giải quyết được bài toán chênh lệch giá

Cái kết đắng cho 3 người phụ nữ mang vàng lậu về TP HCM

(NLĐO) - Các đối tượng lợi dụng chính sách cho phép phương tiện qua lại cửa khẩu mà không cần kiểm soát hải quan để vận chuyển vàng lậu.

Đường đi của 6,1 tấn vàng lậu vào Việt Nam

Trong gần 2 tháng rưỡi, 24 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 6,1 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.500 tỉ đồng, từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

buôn lậu buôn lậu vàng vàng đường dây buôn lậu vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo