Phá đường dây đánh bạc poker lên tới 250 tỉ đồng

Ngày 6-3, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức "chơi bài poker", giao dịch lên đến 250 tỉ đồng.



Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Huy. Ảnh: L.N.

Theo điều tra, tháng 8-2023, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phát hiện một số đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker.

Sau thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp lực lượng chức năng xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 18-12-2023, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ chia 7 mũi tập kích nhiều địa điểm tại địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai… bắt giữ các đối tượng cầm đầu và các "chân rết" trong đường dây tội phạm này. Theo đó, cơ quan chức năng đã bắt đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Huy (SN 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, hiện đang ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Ngoài Huy, công an bắt giữ 5 đối tượng khác, gồm Đỗ Ngọc Khánh (SN 1991, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Lã Duy Tùng (SN 1994, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Bùi Quốc Đạt (SN 1995, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Trường Thịnh (SN 2002, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ từ ngày 9-10-2023 đến ngày 18-12-2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỉ đồng. Thời điểm bị phát hiện nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý...