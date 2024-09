Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 250 tỉ đồng, thu giữ nhiều ôtô đắt tiền

Ngày 5-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với công an một số tỉnh thành phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website "Lokichi.com".

Ổ nhóm hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Trần Vũ Toàn. Ảnh: V. Hậu

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch "Lokichi.com".

Cơ quan công an thu giữ nhiều xe ôtô đắt tiền là tang vật vụ án

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, cơ quan công an xác định Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) là đối tượng cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: V. Hậu

Tang vật trong chuyên án mà cơ quan công an thu giữ gồm: 5 ôtô, 20 điện thoại, 1 bộ máy tính bàn.



Bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 250 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.