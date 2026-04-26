Phá đường dây ghi số đề gần 10 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

5 đối tượng bị khởi tố.

Các đối tượng gồm Phạm Tự (SN 1964; trú xã Xuân Phú), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970), Lê Đức Bình (SN 1969), Văn Phú Hiệp (SN 1989; cùng trú xã Nam Phước), Lê Viết Anh (SN 1988, trú phường Điện Bàn).

Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức ghi số đề tại khu vực thôn Bà Rén, xã Xuân Phú với phương thức hoạt động khép kín, phân cấp nhiều tầng nấc.

Sau thời gian xác lập chuyên án, đến 17 giờ 50 phút ngày 24-4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Phú tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tự đang thực hiện hành vi ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 2 điện thoại chứa dữ liệu liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11-2025, Tự đã liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn để nhận ghi đề cho các con bạc cấp dưới, hưởng hoa hồng 9% tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Mở rộng đấu tranh, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Anh Tuấn là đầu mối nhận đề từ nhiều "đầu dưới". Sau đó, Tuấn tiếp tục chuyển một phần tiền đề cho Lê Đức Bình, rồi Bình chuyển lên cho Lê Viết Anh – đối tượng đứng ra tổ chức thắng thua chính và tiếp tục chuyển một phần cho đối tượng tên "Hùng" (chưa rõ lai lịch) để hưởng hoa hồng.

Đường dây này hoạt động từ tháng 11-2025 đến nay, với phương thức tinh vi, lợi dụng địa bàn các xã xa trung tâm để tổ chức ghi số đề, lôi kéo nhiều người dân tham gia, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc ước tính gần 10 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.