Phá đường dây làm giả tài liệu đặc biệt lớn liên quan 63 tỉnh, thành

Ngày 25-5, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết ngày 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển con dấu, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh, TP trên cả nước.



Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam (bìa trái) đang đấu tranh với ổ nhóm trong đường dây làm giả tài liệu quy mô đặc biệt lớn ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trong 6 tháng (từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2023), ổ nhóm do Nguyễn Thành Thái (SN 1991; ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Xuân Hiển (SN 1991; ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức gồm: giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại...

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mức độ, quy mô sản xuất và mua bán của nhóm này rất lớn, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc đấu tranh.

Qua đấu tranh, công an xác định Thái và Hiển đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo nhiều người khác đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo...) để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị, khi nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng cho đồng bọn sản xuất theo đơn đặt hàng.

Tài liệu liên quan tới vụ án được lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nam

Sau khi sản xuất, đóng gói xong, nhóm này thông qua dịch vụ bưu biện để chuyển phát cho khách hàng.

Công an xác định, ổ nhóm này đã thông qua các bưu điện trên địa bàn TP Hà Nội chuyển đi giầy tờ giả đi 63 tỉnh, thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua, với tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Đến ngày 23-5, đã có 13 bị can bị đề nghị truy tố.

Đối với hơn 50.000 trường hợp đặt mua hàng, Công an Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với công an của 62 tỉnh thành trên toàn quốc điều tra theo thẩm quyền.