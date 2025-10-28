Phá đường dây làm hàng chục ngàn giấy tờ giả

Sau khi nhận bằng, chị H.T.H tích hợp lên ứng dụng VNeID thì hệ thống liên tục báo lỗi. Nghi ngờ bị lừa, chị H. trình báo công an. Từ manh mối này, cơ quan công an đã phanh phui một đường dây làm giả giấy tờ quy mô toàn quốc.

Qua nhiều tháng trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một mạng lưới chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hoạt động trên nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng chia thành nhiều nhánh khép kín: nhóm nhận đơn, nhóm chỉnh sửa file, nhóm in ấn, ép nhựa và nhóm giao hàng.

Mọi liên hệ đều thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bằng tài khoản ảo; giao dịch qua chuyển khoản. Giấy tờ giả được gửi đi qua các ứng dụng vận chuyển công nghệ, khiến việc lần theo dấu vết rất khó khăn. Nhờ áp dụng công nghệ in màu hiện đại, máy ép nhựa và phần mềm đồ họa chuyên nghiệp, các đối tượng có thể tạo ra sản phẩm giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.

"Khách" của các đối tượng ở khắp nơi, từ sinh viên, người lao động cho đến cả những người có nhu cầu làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả bị khởi tố, bắt giữ Ảnh: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây gần như không biết mặt nhau. Mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn, liên lạc qua nhóm kín và được trả công theo sản phẩm. Hai đối tượng chủ chốt, phụ trách khâu sản xuất, in ấn là Phạm Văn Công và Nguyễn Văn Tình (trú tại Ninh Bình). Cùng bị bắt giữ với Công và Tình còn có Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn (đều ở Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú tại Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 11 điện thoại di động, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, nhiều máy in phôi, máy ép nhựa, hàng chục ngàn phôi bằng, tem dán và hàng trăm ngàn file dữ liệu. Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã làm giả hàng chục ngàn loại giấy tờ, từ giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết không chỉ người sản xuất mà cả người đặt mua, sử dụng giấy tờ giả cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 341 Bộ Luật Hình sự. "Nhiều người nghĩ chỉ là mua cho tiện, nhưng đó là hành vi vi phạm pháp luật" - thiếu tá Thành nhấn mạnh. Theo ông, các đường dây này dựa hoàn toàn vào nhu cầu người dùng: "Nếu không có người mua, không có thị trường thì sẽ không có tội phạm. Một chứng chỉ hay giấy tờ giả... có thể khiến người sử dụng phải trả giá đắt, thậm chí vướng vào vòng lao lý".

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng cũng phối hợp gỡ bỏ các tài khoản rao bán giấy tờ giả trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi người dân tỉnh táo, không tin vào những lời rao "làm bằng thật, không cần thi" để tránh "tiền mất, tật mang".



