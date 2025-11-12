Phá đường dây lô đề giao dịch mỗi tháng gần 50 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá đường dây lô đề giao dịch mỗi tháng gần 50 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề với số tiền giao dịch mỗi tháng lên tới 45-50 tỉ đồng

Ngày 12-11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội "Đánh bạc" qua hình thức ghi số lô đề.

Phá đường dây lô đề giao dịch mỗi tháng gần 50 tỉ đồng - Ảnh 1.

12 người trong đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh Ninh Bình với thủ đoạn thông qua mạng xã hội.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, các thư ký và người chơi, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45-50 tỉ đồng.

Sau một thời gian điều tra, công an đã tổ chức bắt giữ 12 đối tượng gồm Phạm Thị Hoa (SN 1986); Lê Quang (SN 1984); Phạm Thị Việt Hương (SN 1982); Trần Thị Ninh (SN 1982); Mai Thị Huệ (SN 1989); Phạm Văn Công (SN 1973); Vũ Thị Nhật (SN 1968); Trịnh Thị Thủy (SN 1992); Trần Thị Thuý (SN 1983); Đặng Quang Hiến (SN 1978); Phạm Đông Chiều (SN 1976); Trần Thị Ngọc (SN 1987); đều ngụ tỉnh Ninh Bình.

Tại chỗ, công an thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Kết quả đấu tranh ban đẩu, riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28-10 là 1,5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lô đề cùng 5 "đại lý" cấp 1

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lô đề cùng 5 "đại lý" cấp 1

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này

Cảnh sát đột kích đường dây cá độ bóng đá, lô đề 800 tỉ đồng

(NLĐO) - Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền khoảng 800 tỉ đồng

Từ sòng bài xập sám, công an phát hiện đường dây lô đề liên tỉnh

(NLĐO) - Sau khi đột kích sòng bài xập xám, Công an tại tỉnh Bình Thuận mở rộng vụ án, phát hiện đường dây lô đề liên tỉnh

Công an Ninh Bình đường dây đánh bạc đường dây lô đề ghi số lô đề phá đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo