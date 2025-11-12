Phá đường dây lô đề giao dịch mỗi tháng gần 50 tỉ đồng

Ngày 12-11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội "Đánh bạc" qua hình thức ghi số lô đề.

12 người trong đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh Ninh Bình với thủ đoạn thông qua mạng xã hội.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, các thư ký và người chơi, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45-50 tỉ đồng.

Sau một thời gian điều tra, công an đã tổ chức bắt giữ 12 đối tượng gồm Phạm Thị Hoa (SN 1986); Lê Quang (SN 1984); Phạm Thị Việt Hương (SN 1982); Trần Thị Ninh (SN 1982); Mai Thị Huệ (SN 1989); Phạm Văn Công (SN 1973); Vũ Thị Nhật (SN 1968); Trịnh Thị Thủy (SN 1992); Trần Thị Thuý (SN 1983); Đặng Quang Hiến (SN 1978); Phạm Đông Chiều (SN 1976); Trần Thị Ngọc (SN 1987); đều ngụ tỉnh Ninh Bình.

Tại chỗ, công an thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Kết quả đấu tranh ban đẩu, riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28-10 là 1,5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.