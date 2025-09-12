Ngày 12-9, Ban chuyên án LC825, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai.

Số vàng miếng tang vật vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 4-9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các đơn vị gồm: Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Công an, Hải quan và các lực lượng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép kim loại quý (vàng) từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), Cù Thị Hồng (SN 1959, trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tại tổ 4 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Trần Thị Gái (SN 1961, trú tại tổ 3 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan chức năng làm việc với một đối tượng liên quan. Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Tang vật thu giữ là 9 miếng hình chữ nhật màu vàng, cùng kích thước, chiều dài 5,5 cm, rộng 3,8 cm; một mặt dẹt, một mặt lồi có in nổi hình Đức Phật.

Qua điều tra, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công. Thời gian gần đây, nhóm người này chuyển sang vận chuyển vàng thuê từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng khai số hàng vận chuyển trên là vàng, vận chuyển thuê cho một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 100.000 đồng/1 khối hình chữ nhật màu vàng trên.

Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.