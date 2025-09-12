Phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam vừa bị triệt phá.

Ngày 12-9, Ban chuyên án LC825, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai.

Phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 1.

Số vàng miếng tang vật vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 4-9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các đơn vị gồm: Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Công an, Hải quan và các lực lượng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép kim loại quý (vàng) từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), Cù Thị Hồng (SN 1959, trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tại tổ 4 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Trần Thị Gái (SN 1961, trú tại tổ 3 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với một đối tượng liên quan. Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Tang vật thu giữ là 9 miếng hình chữ nhật màu vàng, cùng kích thước, chiều dài 5,5 cm, rộng 3,8 cm; một mặt dẹt, một mặt lồi có in nổi hình Đức Phật.

Qua điều tra, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công. Thời gian gần đây, nhóm người này chuyển sang vận chuyển vàng thuê từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng khai số hàng vận chuyển trên là vàng, vận chuyển thuê cho một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 100.000 đồng/1 khối hình chữ nhật màu vàng trên.

Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Phát hiện người nước ngoài vận chuyển vàng vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài

Phát hiện người nước ngoài vận chuyển vàng vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Ngày 22-4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về việc phát hiện bắt giữ một số vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua.

Đủ "chiêu" vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam

(NLĐO)- Lực lượng hải quan đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam trong năm 2024 và những ngày đầu năm 2025

Hải quan đấu tranh chống vận chuyển vàng trái phép

(NLĐO)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới

Bộ đội biên phòng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép Trung Quốc vàng miếng buôn lậu vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo