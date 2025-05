Phá nhiều vụ án "khủng", Công an Thanh Hóa được thưởng nóng

Ngày 26-5, UBND tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc phá nhiều vụ án "khủng" trong thời gian qua

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5-2025, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị công an trong tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nổi bật như vụ điều tra, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc hành vi "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" xảy ra vào ngày 3-5 tại lăng mộ vua Lê Túc Tông (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); vụ khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân; vụ phá đường dây sản xuất và cung cấp 65 tấn khí NO2 (khí cười) tiêu thụ tại nhiều tỉnh, TP, thu lợi ước tính trên 6,5 tỉ đồng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Đặc biệt, trong thời gian trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (SN 1994; ngụ phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, dùng súng AK bắn chống trả lại lực lượng truy bắt tại tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Cảnh sát kinh tế đấu tranh, triệt phá Chuyên án 325T, bắt giữ 14 đối tượng, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM... thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả (hơn 40.000 hộp thuốc giả thành phẩm), hàng ngàn các mã sản phẩm hàng hóa là thuốc khác chưa xuất trình được hóa đơn, hàng hóa; hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142 kg các loại viên hoàn, viên nén, bột... Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch thuốc giả ước tính gần 200 tỉ đồng...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Với thành tích xuất sắc trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và thưởng nóng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen cho 6 tập thể và 29 cá nhân với tổng số tiền 210 triệu đồng.