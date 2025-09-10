HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai đã dùng phương tiện chuyên dụng xử lý tổ ong đốt khiến 3 cháu nhỏ trong mái ấm thương vong.

Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Công an phường An Phú điều tra vụ ong vò vẽ tấn công khiến 3 cháu bé ở cơ sở Mái ấm Thiên Ân (xã An Phú, tỉnh Gia Lai) thương vong.

Vào sáng 7-9, ba em nhỏ đang sống tại mái ấm Thiên Ân gồm: Ksor Th. (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai); A T. (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Minh Q. (11 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không may bị tổ ong vò vẽ trong khuôn viên tấn công.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong - Ảnh 1.

Một trong số các nạn nhận bị ong đốt phải nhập viện điều trị

Cả ba em bị nhiều vết ong đốt khắp cơ thể, hoảng loạn và nhanh chóng được người dân đưa đi Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. Trong đó, em Ksor Th. và em A T. nhập viện vào buổi sáng, em Trần Minh Q. nhập viện vào buổi chiều.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em Ksor Th. phản vệ cấp độ V, em A.T phản vệ cấp độ III và em Trần Minh Q. phản vệ cấp độ I, do bị ong vò vẽ đốt.

Tuy được các bác sĩ điều trị tích cực, song đến chiều cùng ngày, em Ksor Th. đã tử vong. Hai em khác phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố và theo dõi sát để phòng biến chứng.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai xử lý tổ ong đốt ba em nhỏ thương vong

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường An Phú đã sơ tán người tại khuôn viên Mái ấm Thiên Ân, dùng phương tiện chuyên dụng xử lý tổ ong.


