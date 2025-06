Phải hành động quyết liệt

Bộ Công an tiếp tục truy quét hàng giả, hàng buôn lậu

Tại họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tội phạm trong lĩnh vực này diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở pháp luật và quản lý nhà nước. Hàng giả đa dạng từ thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc đến sữa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Các đối tượng thường quảng cáo sai sự thật, lợi dụng người nổi tiếng hoặc uy tín trên mạng xã hội để tiếp cận người tiêu dùng. Một số vụ việc có dấu hiệu tiếp tay, bao che từ cán bộ quản lý nhà nước.

Đối với trách nhiệm của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh lãnh đạo bộ đã chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, với các trọng tâm lớn. Trong đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 15-5, để trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này. Kết quả bước đầu (từ 15-5 đến 3-6), cơ quan chức năng đã khởi tố 36 vụ án, 119 bị can tại 24 địa phương về các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả…Một số cán bộ tiếp tay cho tội phạm cũng đã bị xử lý.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ duy trì đợt cao điểm, tập trung đấu tranh với tội phạm hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quảng cáo và cá nhân quảng bá sản phẩm sai sự thật. Các vụ án đã khởi tố sẽ được điều tra mở rộng...

M.Chiến