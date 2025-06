Phải nghiêm trong xử lý tình huống, không du di

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt. Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải bảo đảm công tác thi cho học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng công an địa phương…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc tại tỉnh Thái Bình sáng 23-6. Ảnh: TRẦN HIỆP

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý công tác chỉ đạo phải mạch lạc, dứt khoát, đúng quy định. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh thêm một từ khóa "nghiêm". "Phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý nghiêm, không du di" - Bộ trưởng lưu ý. Ông cũng nhắc nhở các nhà trường cần tính toán phương án dự phòng để không bị động trong các tình huống.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục A03 - Bộ Công an cũng nhắc nhở tỉnh Thái Bình về công tác tập huấn cán bộ coi thi, vận chuyển bài thi, phòng ngừa diễn biến thời tiết xấu, tăng cường công tác truyền thông, công tác bảo đảm an ninh, an toàn… Năm nay, toàn tỉnh Thái Bình có 24.318 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại 37 điểm thi với 1.041 phòng thi, 51 phòng chờ và 37 phòng dự phòng. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ thi, cùng hơn 780 người thuộc các lực lượng bảo đảm an toàn.