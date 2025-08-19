Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người truy bắt một phạm nhân trối khỏi trại giam của Bộ Công an.

Ngày 19-8, theo thông tin từ xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường, truy bắt một nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại tạm giam

Trước đó, tối 18-8, chính quyền xã Hạnh Lâm nhận được thông báo về trường hợp phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". 

Từ ngày 1-12-2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. Ngày 18-8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa. Ảnh: MXH

Theo quyết định truy nã của Giám thị trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6 m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1 cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Tin liên quan

Bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Bộ Công an

Bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Bộ Công an

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Bộ Công an.

Nữ phạm nhân 24 tuổi trốn khỏi trại giam

(NLĐO) - Trong lúc thụ án tại trại giam Bộ Công an, một nữ phạm nhân 24 tuổi đã bỏ trốn

Vương Trọng Hưng trốn khỏi trại giam ở Tiền Giang bị bắt tại bến xe miền Tây

(NLĐO) – Phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Tiền Giang rồi lên bến xe Miền Tây với ý định bắt xe tiếp tục trốn đến địa bàn khác

trốn khỏi trại giam lực lượng chức năng Bộ Công an cố ý gây thương tích trại tạm giam truy bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo