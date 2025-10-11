Phạm Quỳnh Anh gởi tin nhắn cho phụ nữ

“Xinh sao phải khóc”: Phạm Quỳnh Anh tái xuất đầy mê hoặc sau Chị đẹp đạp gió 2024!

Phạm Quỳnh Anh xinh đẹp

Sau hành trình đáng nhớ tại Chị đẹp đạp gió 2024, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP "Xinh sao phải khóc" – đánh dấu cột mốc 28 năm hoạt động nghệ thuật và thể hiện một hình ảnh mới mẻ, hiện đại hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

"Tôi muốn có một sản phẩm âm nhạc truyền động lực cho tất cả phụ nữ, bất kể lứa tuổi nào. Họ xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp và hạnh phúc theo cách của riêng mình," – Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ hành trình tại Chị đẹp đạp gió, nữ ca sĩ muốn tiếp tục năng lượng tích cực đó qua âm nhạc. Khi ba cô con gái của cô dần trưởng thành và có gu âm nhạc riêng, Phạm Quỳnh Anh càng muốn các sản phẩm của mình mang hơi thở mới, giúp cô vừa làm mẹ, vừa làm bạn để gần gũi hơn với các con.

Phạm Quỳnh Anh: 28 năm rực rỡ và hành trình nghệ thuật “không trường lớp” đầy cảm hứng!

Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi

Nói về hành trình 28 năm hoạt động nghệ thuật của mình, Phạm Quỳnh Anh nói: "Có lúc tôi thăng hoa, có khi đối diện thử thách. Dù thế, tôi luôn xem mọi thứ đi qua là trải nghiệm đáng giá, không có trường lớp nào dạy".

Chị đẹp Phạm Quỳnh Anh cũng nói lời "biết ơn" chồng cũ- nhạc sĩ Quang Huy vì Quang Huy dạy cô nhiều điều trong nghề gồm ca hát, làm quản lý, sản xuất sản phẩm. "Nhờ đó, khi đi một mình, tôi không bỡ ngỡ, có thể làm bất cứ công đoạn nào của dự án" - Phạm Quỳnh Anh nói.

Phạm Quỳnh Anh của hiện tại làm nghề với tâm thế thoải mái. Sau tham gia show Chị đẹp đạp gió 2024, Phạm Quỳnh Anh tìm được nguồn năng lượng tươi mới, quen thân nhiều đồng nghiệp. Cô nói: "Tôi không thể làm việc gì tốt hơn ngoài ca hát. Do đó, tôi sẽ gắn bó âm nhạc đến khi nào không còn có thể".

Phạm Quỳnh Anh với Ninh Dương Lan Ngọc

Phạm Quỳnh Anh với Minh Hằng

Minh Hằng và Đông Nhi vốn là chị em thân thiết của Phạm Quỳnh Anh, cả 2 không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy sự lột xác của Phạm Quỳnh Anh. "Chị đã bước ra khỏi vùng an toàn.

Trước đây chị Quỳnh Anh sợ đủ thứ, sợ mọi người không đón nhận khi đã quen hát ballad. Nhưng tôi rất vui khi nhìn thấy sự tươi mới ở chị"- Đông Nhi nói.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa con tinh thần đặc biệt này được giới thiệu đến khán giả, bạn bè và người thân. 'Xinh sao phải khóc' không chỉ là tuyên ngôn của riêng tôi, mà là lời nhắn gửi đến mọi phụ nữ: hãy luôn trân trọng và yêu thương chính mình – vì chỉ khi đó, ta mới có thể lan tỏa yêu thương đến người khác." – Phạm Quỳnh Anh nói thêm.