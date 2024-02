Phạm Trần Gia Phúc vô địch cờ vua Budapest, giành chuẩn Đại kiện tướng

Lên đường tham dự Giải Cờ vua SixDays Budapest từ ngày 25-1, kỳ thủ 15 tuổi Phạm Trần Gia Phúc đã làm nức lòng giới mộ điệu cờ vua khi giành được "cú đúp" tại giải đấu ở Hungary dành cho các kỳ thủ kiếm chuẩn GM (đại kiện tướng), IM (kiện tướng FIDE) hoặc cải thiện Elo.



Phạm Trần Gia Phúc mới bước sang tuổi 15

Từng giành được hai chuẩn IM cũng tại giải đấu ở Hungary trong năm 2023 và cần kiếm thêm một chuẩn nữa để được FIDE chính thức phong tặng danh hiệu kiện tướng, thế nhưng với lực cờ hiện tại, kỳ thủ nhí quê TP HCM hướng tới việc giành chuẩn đại kiện tướng đầu tiên.

Thi đấu 9 ván theo thể thức vòng tròn và phải đối đầu cùng nhiều đối thủ mạnh, Gia Phúc (Elo 2.416) xuất sắc giành đến 7 điểm cùng thành tích bất bại với năm ván thắng, bốn ván hòa. Cậu thắng hai đại kiện tướng là David Berczes (2.439) và Nikola Sedlak (2.463), cầm hòa đại kiện tướng thứ ba là Nagy Gabor (2.450)!

Gia Phúc gặp Can Durak ván cuối cùng

Bất chấp màn bám đuổi quyết liệt của kỳ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Can Isik (2.500), Gia Phúc cầm chắc chức vô địch khi hòa chính Can Isik ván áp chót và đồng ý chia điểm với đồng hương của Can Isik là Can Durak (2.349) ván cuối cùng để chính thức lên ngôi vô địch.

Tuy vậy, mục tiêu chính của Gia Phúc là chuẩn đại kiện tướng và cậu đạt được điều này nhờ hiệu suất thi đấu đạt 2.620 Elo (chuẩn là 2.600).

Thành tích của Gia Phúc tại Giải Cờ vua SixDays Budapest 2024

Tích lũy thêm 26,3 Elo sau chặng đầu tiên của Giải Cờ vua SixDays Budapest 2024, Gia Phúc nâng hệ số cá nhân lên 2.442, áp sát gần hơn cột mốc 2.500.

Để được phong Đại kiện tướng quốc tế (GM), kỳ thủ cần thỏa những điều kiện gồm: Giành ba chuẩn GM và đạt Elo từ 2.500 trở lên ở bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp; ba chuẩn GM phải được "chinh phục" ở các giải đấu được tổ chức tại ít nhất hai quốc gia khác nhau; một trong ba chuẩn GM phải lấy từ một giải "mở" đấu theo hệ Thụy Sĩ có ít nhất 40 kỳ thủ tham dự và Elo trung bình của giải phải từ 2.000 trở lên.

Ban tổ chức SixDays Budapest 2024 trao giấy chứng nhận chuẩn GM cho Gia Phúc

Gia Phúc sẽ còn dự hai chặng tiếp theo của Giải Cờ vua SixDays Budapest 2024 và trở về nước vào giữa tháng 3.