Phân cấp, phân quyền thực chất, hiệu quả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phân cấp, phân quyền thực chất, hiệu quả

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

TP Hà Nội đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền nhằm góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Việc phân cấp, phân quyền được Hà Nội xác định là khâu trọng tâm trong cải cách thể chế ở thành phố, nhằm xóa bỏ các rào cản, tạo động lực mạnh mẽ để thủ đô phát triển bền vững.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Tại hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhận định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới căn bản về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý của Hà Nội, cụ thể hóa tinh thần Luật Thủ đô 2024, Nghị quyết 15/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

"Mục tiêu của việc điều chỉnh phân cấp, phân quyền lần này không chỉ là chuyển việc mà còn chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, trao thực quyền đi đôi với trách nhiệm, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp" - ông Tuấn nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết thành phố thống nhất điều chỉnh ngay việc phân cấp, phân quyền trong các nhóm lĩnh vực hạ tầng còn vướng mắc, bảo đảm thực chất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cụ thể, về vệ sinh môi trường, UBND TP Hà Nội ghi nhận những phản ánh từ cơ sở về sự chậm trễ khi mô hình quản lý tập trung ở cấp thành phố. TP Hà Nội sẽ phân cấp toàn bộ việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt về phường - xã, chỉ giữ lại nhiệm vụ xử lý chất thải rắn tập trung nhằm bảo đảm đồng bộ, an toàn về lĩnh vực môi trường.

Phân cấp, phân quyền thực chất, hiệu quả - Ảnh 1.

UBND phường - xã ở TP Hà Nội được phân cấp, phân quyền tối đa để giải quyết kịp thời, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp

Về chiếu sáng công cộng, TP Hà Nội bỏ quy định tách riêng công tơ điện vì chi phí lớn, khó khả thi. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chi trả toàn bộ tiền điện chiếu sáng, đồng thời giao phường - xã quản lý, duy tu, phản ứng nhanh đối với các sự cố trong khu dân cư.

Về thoát nước và cây xanh, TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, ban hành danh mục tuyến đường và hạ tầng để giao cho phường - xã quản lý toàn bộ, bảo đảm nguyên tắc "đồng bộ trên cùng mặt cắt tuyến đường", tránh chồng chéo kỹ thuật giữa 2 cấp quản lý.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phải chuyển từ việc quản lý sang "hướng dẫn, hỗ trợ, kèm cặp" cơ sở, bảo đảm phường - xã được tập huấn đầy đủ quy trình chuyên môn, kỹ thuật và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố; kết hợp ứng dụng chuyển đổi số để công khai, minh bạch tiến độ, chất lượng các dịch vụ công - lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Phục vụ người dân và doanh nghiệp, kiến tạo phát triển

Về nguyên tắc phân cấp, phân quyền, yêu cầu đặt ra với UBND TP Hà Nội là phải bảo đảm đồng bộ, hệ thống, liên tục; không trùng lặp khi thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước; phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn của UBND phường - xã...

UBND TP Hà Nội cần bảo đảm nguyên tắc phân cấp tối đa cho UBND phường - xã để giải quyết kịp thời, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; gắn quyền hạn với trách nhiệm giải quyết công việc và cải cách hành chính trong các lĩnh vực được phân cấp; gắn việc phân cấp quản lý với khâu tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện...

Phân cấp, phân quyền thực chất, hiệu quả - Ảnh 2.

UBND phường - xã ở TP Hà Nội được phân cấp, phân quyền tối đa để giải quyết kịp thời, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh -nhận xét việc phân cấp rõ ràng hơn cho phường - xã giúp địa phương có thể chủ động triển khai ngay nhiều công việc, không phải chờ đợi như trước. Đây là chủ trương rất phù hợp, thể hiện sự linh hoạt, bám sát thực tiễn của thành phố.

Theo ông Liêm, đội ngũ cán bộ phường - xã ở Hà Nội hiện nay được đào tạo bài bản, tuyển chọn kỹ, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. "Nơi nào làm tốt thì cần mạnh dạn giao quyền, tạo động lực để phát huy hết tiềm năng của địa phương" - ông đề xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền lần này là bước đi chiến lược, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, hướng tới việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân - đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị.

Ông Dương Đức Tuấn khẳng định: "Đảng ủy, UBND TP Hà Nội cam kết cụ thể hóa toàn bộ các ý kiến đóng góp thành kế hoạch hành động rõ ràng, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền đi vào thực chất, góp phần xây dựng thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại", chính quyền phục vụ, người dân hạnh phúc".

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo và lấy ý kiến các sở - ngành, phường - xã để hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất với đề xuất phân cấp triệt để, toàn diện; đồng bộ hóa giữa việc phân cấp với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đi đôi với khâu kiểm tra, giám sát, hậu kiểm chặt chẽ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc phân cấp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp chuyển giao thực quyền cho cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời gắn với trách nhiệm rõ ràng. Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện việc này đồng bộ tại toàn bộ phường - xã của thành phố, với tinh thần "phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, kiến tạo phát triển". 

Ngoài phường - xã, TP Hà Nội còn phân cấp, phân quyền đối với 18 lĩnh vực.

Các lĩnh vực này gồm: đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh; thoát nước đô thị, xử lý nước thải; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông; y tế; du lịch; bến ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm đón trả khách, vận tải hành khách; quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý chất thải rắn...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo