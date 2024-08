Phân chia tài sản hơn 100 tỉ đồng cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ

Trước đó, do không đồng ý với phán quyết của cấp sơ thẩm, ông An đã kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu cấp phúc thẩm chia tài sản theo tỉ lệ ông An được hưởng 60% và bà Thúy 40%.

Phía bà Ngọc Thúy cũng nộp đơn kháng cáo, cho rằng việc cấp sơ thẩm bác yêu cầu phản tố của bà về việc chia 5 căn biệt thự ở Phan Thiết là không phù hợp. Bà Thúy khẳng định đây là tài sản mà bà đã trực tiếp mua vào năm 2007 và nhờ mẹ đứng tên giúp. Sau khi chuyển nhượng, ông An là người nhận tiền, vì vậy, bà đề nghị cấp phúc thẩm chia đôi 5 căn biệt thự này.

Ngoài ra, bà Thúy còn yêu cầu được sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh và cam kết sẽ thanh toán cho ông An 50% giá trị vốn góp. Lý do là bà Thúy là người đứng tên pháp nhân và quản lý, điều hành công ty suốt nhiều năm qua.