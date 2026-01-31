Phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm.

Ban Bí thư khóa XIV còn có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, gồm các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (trái) và Đoàn Minh Huấn (phải). Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo đó, ông Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - giữ chức: Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - giữ chức: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.