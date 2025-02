Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các đảng viên là công nhân lao động tại diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Sáng 16-2, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn "Phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Trước khi diễn ra diễn đàn, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 95 đảng viên tiêu biểu là công nhân lao động đã tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Diễn đàn là dịp để các đảng viên công nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trở thành đảng viên và nỗ lực, phấn đấu để trở thành đảng viên công nhân tiêu biểu. Chương trình tạo cơ hội để các đại biểu giới thiệu mô hình hay, chia sẻ kinh nghiệm tốt; làm rõ các khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong công nhân và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 95 đảng viên tiêu biểu là công nhân lao động tổ chức lễ báo công dâng Bác sáng 16-2

Tại diễn đàn, anh Lại Thế Phúc, công nhân công ty TNHH Quốc tế Chutex, thuộc KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, vinh dự khi được trình bày tham luận động cơ, mục đích phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, tại một xóm đạo nơi vùng quê Kim Sơn, Ninh Bình, anh Lại Thế Phúc cho biết khi trưởng thành, học hết THPT, anh vào Bình Dương, nơi có nhiều khu cụm công nghiệp, để xin việc làm. Thời gian đầu, với biết bao khó khăn chồng chất, cuối cùng cũng xin được một vị trí công nhân dây chuyền may tại Công ty Chutex.

Xuyên suốt nhiều năm dài, anh Phúc chỉ biết nỗ lực cố gắng bằng mọi sức lực, cống hiến của mình cho công việc và cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Ban Chấp hành Công đoàn thấy anh năng nổ, nhiệt tình, dễ gần, dễ mến nên giới thiệu tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Đến năm 2020, khi tỉnh Bình Dương có chủ trương phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, "thực tế bản thân tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương chọn giới thiệu. Vì ở Bình Dương, tôi được biết có hàng triệu công nhân như tôi"- anh Phúc kể.

Đảng viên Lại Thế Phúc trình bày tham luận

Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giáo dục, đã được nắm bắt nhiều thông tin quan trọng về Đảng, về đất nước, về tổ chức Công đoàn, anh Phúc không thấy có bất kỳ sự đối xử phân biệt nào trong Đảng. "Chỉ cần có lòng trung thành và sự nhiệt huyết với Tổ quốc, với đồng nghiệp, với nhân dân là có thể là người của Đảng".

Anh Phúc cảm thấy như mình lớn hơn, trưởng thành hơn, có thể đứng vững trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống, công việc và sự nghiệp và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Đảng và tự nguyện làm đơn xin vào Đảng. Năm 2021, anh Phúc chính thức được kết nạp vào Đảng. Kể từ đây, anh thật sự trưởng thành hơn, với vai trò là đảng viên trong công ty và là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Anh bắt đầu thấy được vai trò của tổ chức đảng tại doanh nghiệp là rất cần thiết, có thể là động lực để thành lập các lực lượng nòng cốt, cốt cán tại doanh nghiệp.

"Chúng ta hãy cứ cố gắng nỗ lực hết sức mình trong mọi hoàn cảnh, vì cuộc sống vươn lên của bản thân, gia đình mình, vì quê hương, đất nước. Cứ cống hiến thì một công nhân lao động như tôi cũng đã là người của Đảng"- anh Phúc nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết phát triển đảng viên là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Việc tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, trong đó có vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Đây là nguồn bổ sung, tăng cường sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển Đảng; góp phần củng cố khối liên minh giai cấp, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn giới thiệu được 700.185 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là 399.676 người (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước). Tỉ lệ đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước chiếm hơn 11%, có khoảng gần 10% đoàn viên ưu tú là công nhân lao động. Tính riêng năm 2024, đã có 80.327 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng trong 158.813 người do các cấp công đoàn giới thiệu.

Những con số này ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của một bộ phận đoàn viên công đoàn và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của công đoàn các cấp.

Theo ông Khang, trong suốt chặng đường 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng phát triển và khẳng định được vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn dân tộc. "Đảng chỉ có thể phát triển vững mạnh khi mỗi đảng viên luôn phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành".

Để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Khang đề nghị mỗi đảng viên nói chung và đảng viên là công nhân nói riêng, phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xứng đáng là đại diện ưu tú nhất của giai cấp công nhân; không ngừng phấn đấu vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc" - ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.