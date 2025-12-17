Chiều 16-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những chiến công ấy, có sự đóng góp rất quan trọng của phụ nữ Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm hỏi các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị cần coi trọng khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ, tiềm năng, sức sáng tạo của từng hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị vừa hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Phấn đấu mỗi cá nhân phụ nữ Quân đội là một gương sáng; mỗi gia đình phụ nữ Quân đội là một điểm sáng trong đơn vị và khu dân cư.

Tổng Bí thư tin tưởng phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang", đạt được nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.