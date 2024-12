Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy

Đó là khẳng định của ông Lê Tiến Châu, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy vào ngày 2-11.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36, Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 799 TP Hải Phòng đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, địa phương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy được triển khai với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đối tượng. Từ đó, nâng cao nhận thức, nêu cao vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân và các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát ma túy. Thành phố đã chú trọng đầu tư nhân, vật lực cho công tác phòng, chống ma túy. Hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy tiếp tục được tập trung hoàn thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tế nhiệm vụ đặt ra trên các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, các lực lượng chuyên trách, trong đó nòng cốt, chủ công là Công an thành phố đã chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy một cách quyết liệt, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất. Qua đó, số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ đều tăng qua các năm, trung bình đạt gần 30%.

Riêng 11 tháng năm 2024, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ đạt gần 1.200 vụ, tăng 524 vụ (tăng 78,2%) so với cùng kỳ 11 tháng năm 2023. Trong số đó, có nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh xóa phá thành công, đưa các đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm tạo sức răn đe, phòng ngừa xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh Hải Phòng không thể trở thành thành phố văn minh, hiện đại nếu vẫn còn tệ nạn ma túy.

Để hiện thực hóa mục tiêu "phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy", Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung: Phải xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu "phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy", phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy; lồng ghép vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm, bắt đầu từ năm 2025. Xác định thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc; phải thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra vũ trưởng New MDM

Ông Lê Tiến Châu chỉ rõ phải xây dựng trường học, doanh nghiệp, công sở không ma túy; các thôn, tổ dân phố không ma túy; xã, phường, thị trấn không ma túy. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về hiểm họa ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. Kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào trường học, cơ sở giáo dục dưới mọi hình thức; xây dựng môi trường xã hội xung quanh trường học lành mạnh, an ninh, an toàn, văn minh. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục không có tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo phát động các phong trào, cuộc vận động về xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy để huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống đoàn thể các cấp và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị toàn ngành công an dồn lực, dồn sức và nhân sự ưu tú nhất để đấu tranh, xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy trên toàn thành phố. Trước hết, ngành công an phải tăng cường xử lý nghiêm khắc cán bộ, công chức, đảng viên và ngay chính trong lực lượng công an. Thành phố không ma túy thì hệ thống chính trị của thành phố phải gương mẫu, đi đầu không ma túy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu "phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy", trong đó thành phố sẽ bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc và có chính sách đặc thù cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy.

Sau khi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện...