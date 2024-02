Phân luồng giao thông, hạn chế kẹt xe dịp Tết

Sáng 3-2, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến giao thông ùn ứ kéo dài hàng chục km. Trong khi đó, rất đông người đổ về quê đón Tết cũng khiến tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết kẹt xe kéo dài.



Nhích từng chút trên đường cao tốc

Đến giữa trưa, đường dẫn vào tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đóng. Tuyến đường ùn ứ kéo dài, phương tiện chôn chân tại chỗ.

Từ 7 giờ đến chiều cùng ngày, hàng trăm ô tô hướng từ Nam ra Bắc phải nhích từng chút để thoát ra khỏi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn nút giao với Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu tá Hoàng Xuân Ân - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an - cho biết các lực lượng được tăng cường tối đa để điều tiết giao thông tại nút giao Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo ông Ân, nhiều ô tô ùn ứ tại nút giao này do thời gian đèn tín hiệu giao thông tại Quốc lộ 1 - đường dẫn vào cao tốc quá ngắn, xe chưa di chuyển kịp nên bị dồn ứ, dẫn đến ùn tắc.

Cơ quan quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang tìm phương án điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông để phù hợp với lượng xe lớn, dự kiến sẽ tiếp tục đổ về tuyến đường này trong những ngày tới.

Ngoài nút giao Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy Phong, các nút giao còn lại trên hai tuyến cao tốc qua Bình Thuận là Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây cũng được rà soát các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, đèn tín hiệu để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc khi lượng lớn người dân, du khách về quê đón Tết.

Ùn tắc tại nút giao tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Ảnh: MỘC NHIÊN

Theo Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, hiện mỗi ngày có khoảng 25.000 ô tô các loại qua cầu này, tăng hơn ngày thường khảng 5.000 phương tiện. Từ ngày 1-2 đến nay, tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu khá phức tạp, đã xảy ra hơn 20 lần ùn ứ giao thông nên lực lượng CSGT phải điều tiết xe đi theo từng hướng. Trong khi đó, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải nhiều lần xả trạm để giải phóng lưu lượng xe qua cầu.

Liên tục trong 3 ngày qua, trên Quốc lộ 57 hướng xuống phà Đình Khao bên bờ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có rất nhiều ô tô nối tiếp nhau một đoạn khá dài. Theo ghi nhận, tại nút giao lộ hướng xuống phà Đình Khao, đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do một số người điều khiển ô tô không nhường đường mà lưu thông bất chấp, dẫn đến ùn ứ. Tình trạng xe khách, xe container chạy vào làn bên trong để vượt nhanh xuống phà cũng dẫn đến hàng chục ô tô tải nối đuôi nhau một đoạn dài gần 1 km trên Quốc lộ 57.

Đường lên Đà Lạt thông thoáng

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 tháng thi công, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn đã đưa vào lưu thông toàn tuyến, mở rộng cung đường cửa ngõ ra vào TP Đà Lạt gấp đôi - từ 7 m với 2 làn xe lên 14,5 m với 4 làn xe. Đoạn đường gần 7,4 km đèo Prenn chỉ mất khoảng 7-10 phút di chuyển tùy theo lưu lượng giao thông.

Lộ trình chính từ sân bay Liên Khương - cao tốc Liên Khương - Đà Lạt từ Tết Nguyên đán 2024 sẽ có 3 hướng là đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo Sacom được bảo đảm giao thông, không xảy ra ùn tắc dịp cao điểm du lịch Tết. Tuyến đường này sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông so với các năm trước.

Trong khi đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai Võ Tấn Ðức đã yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông và bố trí điều hòa, khắc phục ùn tắc; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, nhất là ô tô chở khách, xe tải, xe container...

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến trong dịp Tết, lưu lượng khách từ các tỉnh, thành lân cận đổ về rất đông. Các địa phương có lượng khách đông như TP Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.

Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, việc lưu thông qua cầu Rạch Miễu còn diễn biến phức tạp, sẽ xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Các ngành chức năng của 2 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch phối hợp để bảo đảm an toàn giao thông, không để kẹt xe kéo dài. Các đơn vị liên quan thực hiện phương án điều chỉnh thời gian cho xe tải nặng, xe 3 trục qua cầu Rạch Miễu để chống ùn tắc từ ngày 30-1 đến hết 19-2. Khung giờ hạn chế là từ 15 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Trong buổi làm việc với công an 13 địa phương ở ĐBSCL mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị công an các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng CSGT có mặt 24/24 giờ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn hoặc xảy ra sự cố khi trên đường trở về quê đón Tết.

Nhiều xe máy chạy vào đường cao tốc Trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gần đây xuất hiện tình trạng xe máy tự ý chạy vào. Thiếu tá Hoàng Xuân Ân cho biết đến nay, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã phối hợp xử lý hàng chục vụ xe máy chạy vào cao tốc và có kế hoạch kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm này để người dân về quê đón Tết an toàn. "Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc có lịch bảo vệ chốt chặn ngay các lối vào, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt trong dịp cao điểm đi lại" - ông Ân khẳng định.