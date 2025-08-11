HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

Thùy Trang

(NLĐO)-Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, Tiến Luật mắt đỏ hoe lo lắng, MONO gặp sự cố ngạt thở trong lúc làm nhiệm vụ của chiến sĩ PCCC & CNCH.

12 chiến sĩ nhập vai xuất sắc  

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu - Ảnh 1.

MONO gặp sự cố ngạt thở trong lúc làm nhiệm vụ của chiến sĩ PCCC & CNCH

Mở đầu tập 3 "Chiến sĩ quả cảm", khán giả gần như nín lặng trước bầu không khí căng thẳng khi các nghệ sĩ nhập vai. Giữa làn khói mù mịt, MONO bắt đầu loạng choạng, tay gần buông khỏi lăng phun và quay sang báo cáo với người đồng đội Liên Bỉnh Phát "Em không thở được!". 

Trung tá Châu ngay lập tức ra lệnh cho anh rời khỏi đám cháy, nhưng nam nghệ sĩ đã kiệt sức đến mức phải được dìu ra. Ngã quỵ ngay sau khi vừa bước khỏi cửa nhà, MONO được đồng đội nhanh chóng tháo bỏ trang phục, làm thoáng cơ thể. 

Sau khi bình tĩnh trở lại, MONO xúc động nói: "Nhờ có ngày hôm nay, tôi hiểu rằng những ngày sau này mình sẽ không được bỏ cuộc".

Tình huống trở nên ngày càng khẩn cấp khi hai chiến sĩ nhập vai Phan Mạnh Quỳnh và Song Luân được lệnh xông vào bên trong căn nhà. Sau khi dập tắt đám cháy tại lầu 1, chỉ huy ra hiệu rút lăng 1, triển khai lăng 2 lên lầu 2 tiếp tục nhiệm vụ. 

Bên trong nhà ống, Song Luân cùng Đại uý Lê Trung Dũng tiến lên lầu 2, tuy nhiên khi vừa đến giữa cầu thang, anh bất ngờ khuỵu xuống vì ngạt thở. Lắng nghe theo hướng dẫn của Đại uý Dũng, Song Luân ngồi lại để hít thở bình tĩnh, nam diễn viên dần lấy lại nhịp thở và tiếp tục nhiệm vụ.

Giải cứu khẩn cấp: Trung tá Lê Tấn Châu và khoảnh khắc sinh tử cứu Phan Mạnh Quỳnh!

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu - Ảnh 2.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

Giữa tiếng hô lệnh dồn dập, Trung tá Lê Tấn Châu liên tục nhắc: "Ai mệt rồi thì ra ngoài!" Khi ấy, Phan Mạnh Quỳnh loạng choạng với bước chân nặng trĩu, xin rời khỏi hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, Trung tá Châu lập tức dìu anh ra ngoài.

Kể lại khoảnh khắc cận kề sinh tử, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Rất may lúc đó có đồng chí Châu bên cạnh. Tôi không nhớ rõ mọi thứ, chỉ nhớ là đồng chí đã đưa tôi ra khỏi đó". Sự cố không chỉ khiến Phan Mạnh Quỳnh bàng hoàng mà còn ám ảnh các đồng đội. 

Khi MONO và Liên Bỉnh Phát đến hỏi thăm: "Ổn không anh?", nam ca sĩ bất ngờ bật ngửa về phía sau, khiến cả hai hoảng hốt. Tiến Luật nhận tin, lập tức có mặt với dáng vẻ căng thẳng tột độ và đôi mắt đỏ hoe.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu - Ảnh 3.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

"Ban đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi bắt đầu hoảng loạn. Đỉnh điểm là khi cái nón bị lệch, mặt nạ lỏng mà tôi không hay biết. Tôi cứ hít khói và dần dần không thở được nữa. Khói trong họng, và tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác… Công việc này quá khủng khiếp và vất vả" - Phan Mạnh Quỳnh trải lòng.

“Chiến sĩ quả cảm”: 5 bài học về tinh thần dấn thân và sự hi sinh anh hùng!

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu - Ảnh 4.

“Chiến sĩ quả cảm”: 5 bài học về tinh thần dấn thân và sự hi sinh anh hùng!

Cảm nhận sâu sắc tinh thần dấn thân của các chiến sĩ nhập vai, Trung tá Đạo chia sẻ: "Nghề của mình rất nguy hiểm, hôm nay đi làm, ngày mai không biết có về hay không. Nghệ sĩ đã rất can đảm để làm được, và còn làm rất tốt, an toàn. Tôi rất mừng và cảm động". 

Mỗi thử thách trong "Chiến sĩ quả cảm" không chỉ là màn kiểm chứng sức bền và bản lĩnh của các nghệ sĩ, mà còn là lời nhắc nhở đầy xúc động về giá trị của sự sống, của tình đồng đội và niềm tin vào những con người luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì đồng bào. 

Đó là những khoảnh khắc khiến khán giả nhận ra rằng, phía sau mỗi vụ cháy được dập tắt, mỗi mạng người được cứu sống là vô vàn giờ huấn luyện gian khổ, là sự hi sinh thầm lặng của những người chiến sĩ mang trên mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân.

