Phan Như Thảo đọ dáng "chị đẹp" Vũ Ngọc Anh

Gala trao giải diễn ra tối 9-10. Tại tổng duyệt, Phan Như Thảo giám sát và điều hành từng khâu như thiết kế sân khấu, bài trí các khu vực trình diễn và dự thi, kịch bản chương trình, tiết mục trình diễn…

Cô cảm ơn các nghệ sĩ nhận lời đồng hành và dành thời gian tập luyện, chăm chút tỉ mỉ từng tiết mục cho sự kiện.

Phan Như Thảo (áo trắng) và Vũ Ngọc Anh tại tổng duyệt chương trình đêm gala

Phan Như Thảo nỗ lực giữ cân để có thể hình đẹp trên sân khấu

Cô sẽ trình diễn 3 ca khúc sôi động

Xuất hiện ở buổi tổng duyệt với mái tóc hồng ton sur ton cùng set đồ năng động và thời thượng, Vũ Ngọc Anh tập luyện hăng say, khoe sắc vóc gợi cảm qua từng bước nhảy sung sức. Bà xã của "anh tài" Cường Seven hứa hẹn làm bùng nổ sân khấu với 3 ca khúc sôi động. Cô bày tỏ rất hào hứng tham gia sự kiện được đầu tư công phu.

Phan Như Thảo tiết lộ chỉ riêng sân khấu đêm gala đã tiêu tốn của cô gần 5 tỉ đồng. "Khi tôi đưa ra ý tưởng sân khấu và sự kiện, ê-kíp đã lập tức đáp ứng. Tôi tự hào có được một ê-kíp giỏi ở Việt Nam" - Phan Như Thảo nói.

Tất bật với công việc, Phan Như Thảo lấy lại năng lượng bằng giấc ngủ. Cô cho biết bản thân ngủ rất sâu và dễ ngủ, đặt lưng xuống là ngủ nên vẫn giữ tinh thần tươi tỉnh. Là người dễ tăng cân, nhiều lúc căng thẳng dễ thèm đồ ngọt, thích ăn đêm nhưng thời gian qua người mẫu cố gắng giữ hình thể đẹp để bước lên sân khấu.

Phan Như Thảo hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ cách đây 10 năm. Cô dự nhiều hội thảo, chương trình về phun xăm, cũng từng làm diễn giả tại các sự kiện, giám khảo ở các cuộc thi. Từ ấy, cô nhen nhóm ý tưởng vận dụng kinh nghiệm tổ chức sự kiện tích lũy được qua những năm tháng hoạt động showbiz để tổ chức một chương trình của riêng mình.

Sau hàng loạt workshop, hội thảo, PMUS Awards 2025 khép lại bằng cuộc thi PMUS Idol Awards và gala trao giải. Đây là cuộc thi về kỹ thuật và tôn vinh tư duy nghệ thuật, phong cách cá nhân, câu chuyện truyền cảm hứng của người nghệ nhân phun xăm.