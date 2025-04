Phẫn nộ với bình luận vô cảm về sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải khi bắt tội phạm ma túy

Ngày 20-4, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ngày 19-4, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh này đã phát hiện 2 chủ tài khoản Facebook có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, gây phẫn nộ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Cơ quan công an làm việc với với anh H.V.T. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, trong một phóng sự phản ánh sự hy sinh anh dũng của cán bộ công an khi bắt tội phạm ma túy tại tỉnh Quảng Ninh "Phóng viên ANTV nghẹn ngào, không thể kìm được nước mắt khi nhắc đến người đồng đội đã ngã xuống trong quá trình tấn công trấn áp tội phạm" được đăng tải cùng ngày trên trang Facebook "BEAT LẠNG SƠN". Phóng sự này phản ánh về sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong khi đấu tranh chống tội phạm ma túy tối 17-4, tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại phần bình luận của bài viết trong khi mọi người đều đồng cảm, bày tỏ sự tiếc thương thì 2 tài khoản Facebook "Hoàng Thương", "HoÀng HiẾu" lại có các bình luận sai sự thật, thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, gây phẫn nộ trên không gian mạng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh, làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook trên là H.V.T. (SN 1992, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) và H.T.Q.H. (SN 1990, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng).

Tại buổi làm việc, H.V.T. và H.T.Q.H. đã thừa nhận do bản thân nhận thức chưa đầy đủ, không tìm hiểu các thông tin liên quan nên đã bình luận với nội dung phản cảm. Cả hai người đã nhận thức rõ đây là hành vi sai trái, đồng thời chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.