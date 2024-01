Pháo bán tràn lan trên mạng, ngoài chợ

Liên tục khởi tố

Chỉ từ tháng 9 đến tháng 11-2023, các lực lượng Công an TP HCM đã khởi tố 17 đối tượng, thu giữ gần 10 tấn pháo nổ các loại. Đây là số pháo được chuẩn bị mang ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Một trong 2 bị can tàng trữ vật liệu nổ bị Công an quận Gò Vấp, TP HCM bắt giữ. Ảnh: ANH VŨ

Cụ thể, cuối tháng 12-2023, Công an TP Thủ Đức, TP HCM khởi tố Trần Thanh Bình (quê tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi vận chuyển và mua bán pháo nổ. Cùng thời gian, Công an huyện Củ Chi, TP HCM khởi tố Hà Xuân Châu, Trần Kim Giàu (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội "Vận chuyển hàng cấm". Theo điều tra, Châu và Giàu chuyên vận chuyển, buôn bán pháo nổ số lượng lớn từ khu vực biên giới Campuchia ở tỉnh Long An về huyện Củ Chi.

Tại quận Gò Vấp, TP HCM ngày 20-1, công an khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội "Tàng trữ vật liệu nổ". Trước đó, kiểm tra căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng phát hiện gần 500 kg hóa chất là tiền chất thuốc nổ, gần 100 m dây cháy chậm, 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau. Các bị can khai đó là nguyên liệu sản xuất pháo...