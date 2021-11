Ngày 6-11, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đang truy xét nhóm 13 thanh thiếu niên liên quan vụ chuẩn bị mã tấu, bom xăng… để hỗn chiến trên địa bàn.



Trước đó, tối 1-11, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập ở đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu chuẩn bị lao vào chém nhau thì bị lực lượng công an ngăn chặn. Hỗn chiến bất thành, 2 nhóm chia nhau chạy về hướng quận Cẩm Lệ. Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu truy tìm những đối tượng liên quan.



Số thanh thiếu niên cùng tang vật thu giữ được

Bị truy đuổi đến tận mương Khe Cạn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, nhiều đối tượng hốt hoảng vứt hung khí tại một quán cà phê. Công an thu giữ được 1 mã tấu, 1 ba chĩa, 1 thùng vỏ chai để làm bom xăng.

Rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an quận Cẩm Lệ yêu cầu 13 thanh thiếu niên lên trụ sở làm việc.

Theo kết quả điều tra, N.V.T (16 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nảy sinh mâu thuẫn với P.V.Đ (15 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nên hẹn nhau hỗn chiến vào tối 1-11.

Đêm xảy ra sự việc, Đ. huy động 13 đồng bọn đi tìm nhóm thanh thiếu niên ở quận Liên Chiểu nhưng công an quận đã ngăn chặn kịp thời.

Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên này khai nhận đã học theo các clip trên YouTube của "giang hồ mạng" rồi tự chế hung khí, làm bom xăng để chuẩn bị hỗn chiến.