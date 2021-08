Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 2 cha con là Nguyễn Văn Chính (SN 1950) và Nguyễn Mỹ Quyền (SN 1973, cùng trú TP Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.



Nguyễn Văn Chính tại cơ quan công an

Kết quả điều tra ban đầu xác đinh khu tập thể liên quan là chỗ ở của công nhân Công ty CP Thống nhất 508 - Chi nhánh Tây Nguyên (gọi tắt là Công ty 508), có địa chỉ tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, được xây dựng từ năm 1996.

Tháng 7-2020, 2 cha con ông Chính và các thành viên trong gia đình đến xâm chiếm trái phép khu tập thể này. Trong quá trình chiếm giữ, cha con ông Chính cùng người thân đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đe dọa, đuổi công nhân ra khỏi khu tập thể khi họ đang ăn ngủ, sinh hoạt, đồng thời tháo dỡ tôn, vứt đồ đạc của công nhân trong phòng ra ngoài.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cha con ông Chính về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Bên cạnh đó, cha con Chính còn dùng khóa, xích sắt để khóa cổng ra vào khu tập thể, cắt nguồn điện sinh hoạt và sản xuất của Công ty 508.

Ngày 8-8, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp với các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường thì cha con ông Chính cùng một số người khác đã dùng hung khí ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ. Trong đó, ông Chính dùng dao phát chém dập ngón tay của một người thuộc Công ty 508.