Ngày 15-7, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa triệt phá 2 cơ sở massage trá hình để mua bán dâm cho khách trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14-7, công an ập vào kiểm tra đột xuất cơ sở xông hơi, massage của khách sạn Mạnh Hải (đóng tại tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn) và bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng VIP1 của cơ sở này. Được biết, cơ sở massage trên là của Trần Bá Quyền (SN 1981, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) làm chủ cơ sở.

Lấy lời khai của các đối tượng liên quan - Ảnh: Công an cung cấp

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác của Công an huyện Can Lộc cũng bắt quả tang 1 đôi nam nữ khác đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại phòng số 2 massage của khách sạn Trường Sinh (đóng ở thị trấn Nghèn). Cơ sở này do Võ Chí Cương (SN 1982, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) làm chủ cơ sở.



Tại 2 phòng massage trên, công an đã thu giữ nhiều bao cao su và vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Ngoài ra, khi kiểm tra 5 phòng massage khác thuộc hai cơ sở trên, lực lượng công an còn phát hiện 5 cặp đôi khác có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi mua, bán dâm. Đấu tranh tại chỗ, các cô gái massage thừa nhận đã thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.