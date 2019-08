2 nghi phạm Khánh và Hải

Ngày 14-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra các Quyết định truy nã bị can đối với: Phạm Tùng Khánh (tên thường gọi Sùng, SN 1990, trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Lô Thanh Hải (SN 1994, trú tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".



Lệnh truy nã Phạm Tùng Khánh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 26-7, tại khu vực gần ngã 3 Phú Phương, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, xảy ra xô xát giữa 2 nhóm người. Trong lúc ẩu đả, anh Lô Thanh H. đã bị một nhóm người dùng hung khí truy sát, đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Tùng Khánh và Lô Thanh Hải là 2 nghi phạm liên quan trực tiếp đến cái chết của anh H..

Lệnh truy nã Lô Thanh Hải

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An thông báo và đề nghị quần chúng nhân dân ai biết thông tin 2 đối tượng trên đang ở đâu nhưng nhận thấy nếu bắt giữ ngay không đảm bảo an toàn thì thông báo ngay cho Phòng CSHS hoặc trụ sở Cơ quan Công an nơi gần nhất (Qua điện thoại cho ông Hiếu, Phòng CSHS: 0912.087.109; ông Ninh Phòng CSHS: 0971995661).