2 kẻ chủ mưu phá rừng lim cổ thụ trốn truy nã ra đầu thú

27/07/2018 11:03

Ngày 27-7, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết Võ Quốc (SN 1982) và Võ Đức Việt (SN 1985; cùng ngụ thôn Hà Vi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã đến công an đầu thú.



Quốc và Việt được xác định là 2 kẻ chủ mưu vụ phá rừng lim cổ thụ tại lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) vào tháng 3-2018.

Võ Đức Việt

Cả 2 bị Công an huyện Nam Giang khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" vào giữa tháng 4 và phát lệnh truy nã vào đầu tháng 5. Sau một thời gian trốn chạy, biết sẽ không thoát được nên cả 2 đã đến công an đầu thú.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, tháng 3 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục cây lim quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm tuổi tại lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị chặt hạ.

Võ Quốc. Ảnh: Công an cung cấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam sau đó đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tơ Đêl Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl; kỷ luật khiển trách đối với ông Hiên Dơnh, Bí thư Đảng ủy và ông Blup Nghê, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chà Vàl.

Tr.Thường