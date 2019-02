2 nhóm thanh niên "hỗn chiến" trong quán karaoke, 4 người bị thương

04/02/2019 07:00

Ngày 4-2, tin từ Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

4 trong số 10 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke Gia Linh Clup bị công an bắt giữ

Theo tài liệu của Công an huyện Nga Sơn, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24-12-2018, tại quán karaoke Gia Linh Clup (thuộc xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới hỗn chiến tại đây.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên cùng vào hát karaoke đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, dùng dao, gạch đá tấn công lẫn nhau khiến 4 người bị thương tích và một số tài sản tại cơ sở karaoke Gia Linh Clup bị hư hỏng.

Dù sự việc diễn ra vào đêm khuya, có nhiều thanh niên từ địa phương khác tới đã không còn ở hiện trường sau khi công an xuất hiện. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án và 10 bị can gồm: Trịnh Văn Định, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Hát (cùng SN 1993), Trương Văn Tuấn (SN 2001), Trịnh Văn Chung (SN 1987), Nguyễn Văn Xiêm (SN 1996), Ngô Văn Đại (SN 1995), Mai Huy Thành (SN 1990), Nguyễn Văn Phi (1987), Mai Xuân Thao (SN 1999).

Bước đầu, Công an huyện Nga Sơn đã bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan trực tiếp. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh